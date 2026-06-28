Dự báo giá vàng tuần tới: Chuyên gia bi quan

ANTD.VN - Đa phần các chuyên gia quốc tế dự báo giá vàng sẽ giảm hoặc đi ngang, trong bối cảnh các dữ liệu kinh tế đang gây áp lực nhiều hơn cho thị trường kim loại quý.

Giá vàng đã trải qua một tuần đầy biến động, khi nhu cầu mua vào giá rẻ và tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn ban đầu nhường chỗ cho một đợt bán tháo mạnh khác sau khi dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh hơn, lạm phát dai dẳng, đồng đô la mạnh hơn và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.

Điều này đã đẩy giá kim loại quý này trở lại xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ quan trọng là 4.000 USD, trước khi một đợt tăng đột biến vào những phút cuối đưa giá lên gần mức 4.090 USD/ounce. Với mức phục hồi lên tới 1,55% trong phiên cuối tuần, cuối cùng, giá vàng đã chốt tuần với mức giảm gần 70 USD so với cuối tuần liền trước đó.

Trong nước, giá vàng biến động cùng xu hướng, tuy nhiên biên độ ở những phiên giảm khá thấp so với mức giảm của vàng thế giới. Bởi vậy, kết thúc tuần giao dịch, giá kim loại quý này được giao dịch lần cuối ở mức giá quanh 145,5 – 148,5 triệu đồng/lượng – tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với cuối tuần liền trước.

Với diễn biến trái ngược giữa 2 thị trường, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới đã bị kéo giãn rộng, lên mức gần 17 triệu đồng mỗi lượng, so với mức chỉ 4 – 5 triệu đồng mỗi lượng cách đây chưa đầy 20 ngày.

Triển vọng tăng giá trong ngắn hạn của vàng ngày càng mờ nhạt

Thị trường kim loại quý vẫn đang chịu những tác động trái chiều quanh hai dữ liệu quan trọng liên quan đến cuộc chiến tranh ở Trung Đông và chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ.

Kỳ vọng hòa bình ở Trung Đông dù đã rõ rệt hơn, nhưng vẫn phát sinh những cuộc tấn công của Mỹ - Iran liên quan đến những vấn đề tại eo biển Hormuz. Cùng với triển vọng tăng lãi suất ít nhất 1 lần vào cuối năm khi dữ liệu kinh tế Mỹ vững chắc hơn và lạm phát dai dẳng, tất cả dường như đang gây áp lực lên thị trường kim loại quý.

Không chỉ vậy, việc bán tháo cổ phiếu công nghệ trên thị trường chứng khoán Mỹ có thể dẫn đến một nhu cầu thanh khoản lớn, đặc biệt khi nợ ký quỹ đang ở mức cao kỷ lục. Và vàng chính là nguồn thanh khoản tối ưu cho nhu cầu này.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý bi quan vẫn chiếm chủ đạo khi các chuyên gia và giới đầu tư dự báo về giá vàng tuần tới.

Trong số 18 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News tuần qua, chỉ có 5 người, tương đương 28%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 8 người khác, chiếm 44% tổng số, dự đoán giá sẽ giảm. Năm nhà phân tích còn lại, chiếm 28%, dự đoán kim loại quý này sẽ đi ngang trong tuần tới.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã thu được 238 phiếu bầu, cũng cho thấy các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã từ bỏ quan điểm lạc quan trước những lo ngại về việc tăng lãi suất. Chỉ có 89 nhà đầu tư cá nhân, tương đương 37%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; trong khi 109 người, tương đương 46%, dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá; 40 nhà đầu tư còn lại, chiếm 17% tổng số, dự kiến ​​giá sẽ dao động trong phạm vi rất hẹp.