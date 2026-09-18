Giá vàng phục hồi mạnh, vượt 147 triệu đồng/lượng

ANTD.VN - Việc Fed tăng lãi suất đã không ảnh hưởng quá lâu đến giá vàng. Kim loại quý này đã nhanh chóng phục hồi mạnh mẽ sau phiên điều chỉnh nhẹ hôm qua.

Trong phiên giao dịch hôm qua, giá vàng trong nước đã giảm khoảng 700 nghìn đồng mỗi lượng, do chịu ảnh hưởng từ đà giảm thị trường quốc tế sau quyết định tăng lãi suất 25 điểm cơ bản của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Tuy nhiên, sang phiên giao dịch sáng nay, vàng đã quay đầu tăng mạnh 1,2 triệu đồng mỗi lượng. Theo đó, thương hiệu vàng SJC được niêm yết giá mua vào – bán ra tại 144,0 – 147,0 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn nhiều thương hiệu thậm chí còn vượt xa mức giá 147 triệu đồng/lượng. Có thể kể đến nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, nhẫn DOJI cùng niêm yết đầu giờ sáng tại 143,8 – 147,8 triệu đồng/lượng; nhẫn Huy Thanh 143,8 – 147,6 triệu đồng/lượng; nhẫn Phú Quý 144,0 – 147,2 triệu đồng/lượng; nhẫn Ancarat 143,8 – 147,3 triệu đồng/lượng; nhẫn PNJ 144,0 – 147,0 triệu đồng/lượng; nhẫn SJC 143,5 – 146,5 triệu đồng/lượng…

Giá vàng phục hồi mạnh sau phiên giảm hôm qua

Trên thế giới, phiên giao dịch ngày 17/9 tại thị trường Mỹ (đêm qua, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đã tăng mạnh tới 77,7 USD mỗi ounce, chốt phiên tại 4.340,7 USD/ounce. Bước sang phiên châu Á, đà tăng tiếp tục duy trì và vàng giao ngay hiện đang tiến sát vùng 4.356 USD/ounce (tính đến 9h45 theo giờ Việt Nam).

Việc vàng không chịu ảnh hưởng tiêu cực quá lâu là do quyết định tăng lãi suất của Fed về cơ bản đã được dự báo trước và đã phản ánh vào diễn biến giá của các thị trường tài chính trước đó. Vì vậy, khi các đối trọng gồm giá dầu thô, đồng USD, lợi suất trái phiếu kho bạc đi xuống, kim loại quý đã nhanh chóng phục hồi.

Sau 2 phiên giảm liên tiếp, giá dầu thô WTI đã xuống mức chỉ còn khoảng 101,3 USD/thùng, trong khi dầu brent về quanh 104 USD/thùng. Việc Ả Rập Xê Út nỗ lực vận chuyển thêm dầu thô qua Oman và các nhà đầu tư đánh giá việc khôi phục nhanh hơn công suất đường ống dẫn dầu Đông - Tây đã giúp hạ nhiệt giá dầu.

Dù ngắn hạn, diễn biến giá đang là tích cực, song các dự báo của các quan chức đang chỉ ra ít nhất một lần tăng lãi suất nữa trong năm nay, được cho là sẽ tiếp tục gây áp lực với thị trường kim loại quý trong trung hạn.