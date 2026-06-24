Giá vàng giảm, các tổ chức đồng loạt hạ dự báo triển vọng kim loại quý

ANTD.VN - Các ngân hàng, định chế tài chính lớn đồng loạt hạ dự báo triển vọng giá vàng trong năm nay trước lo ngại chính sách tiền tệ thắt chặt tại Mỹ.

Giá vàng đã chấm dứt đà tăng kể từ chiều qua tại thị trường Việt Nam khi kim loại quý quay đầu giảm 1 triệu đồng mỗi lượng trong phiên chiều, xuống 144 – 147 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Mức giá này tiếp tục được duy trì vào đầu giờ sáng nay.

Trên thế giới, kim loại quý màu vàng đã giảm tới 80,6 USD mỗi ounce trong phiên giao dịch ngày 23/6 tại thị trường Mỹ (đêm qua, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam), chốt phiên tại 4.110 USD/ounce.

Bước sang phiên châu Á, vàng tiếp tục điều chỉnh xuống dưới ngưỡng thử thách 4.100 USD và tính đến 9h15 theo giờ Việt Nam đang giao dịch quanh vùng 4.083 USD/ounce.

Vàng tiếp tục chịu áp lực trước lo ngại về triển vọng chính sách tiền tệ thắt chặt hơn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), khiến hầu hết các tổ chức lớn đều phải hạ dự báo vốn rất lạc quan của họ trước đây.

Các định chế tài chính đồng loạt hạ dự báo triển vọng giá vàng

Deutsche Bank - ngân hàng tư nhân hàng đầu nước Đức - mới đây đã đưa ra dự báo giá vàng trung bình sẽ đạt 4.300 USD/ounce trong quý 3 năm nay, giảm hơn 22% so với dự báo hồi giữa tháng 4, trước khi tăng lên 4.800 USD trong quý 4, vẫn giảm 17% so với dự báo trước đây.

Dự báo nêu trên dựa trên kỳ vọng Fed sẽ giữ lãi suất ổn định đến năm 2026, nhưng nếu ngân hàng trung ương quyết định tăng lãi suất từ 3-4 lần, giá vàng có thể giảm xuống mức 3.800 USD.

Trụ cột duy nhất vẫn vững chắc là nhu cầu từ ngân hàng trung ương, và Deutsche Bank dự đoán điều này sẽ tiếp tục đúng trong một thời gian nữa.

Tuy nhiên, Michael Hsueh, nhà phân tích nghiên cứu tại Deutsche Bank cho biết, dòng vốn liên tục chảy ra từ các quỹ ETF được hỗ trợ bằng vàng cho thấy sự hỗ trợ thường thấy của nhà đầu tư dành cho vàng hiện đang "hoàn toàn vắng bóng", trong khi việc Trung Quốc giảm giá so với giá vàng trên sàn Comex đồng nghĩa với việc nhập khẩu từ Trung Quốc đại lục không thể hỗ trợ thị trường.

Theo số liệu mới nhất được công bố cuối tuần qua, nhập khẩu vàng của Trung Quốc đã đạt mức cao nhất hàng tháng trong hơn hai năm vào tháng 5 với khoảng 163 tấn vàng, cho thấy thị trường vàng số một thế giới đang có nhu cầu mạnh mẽ đối với kim loại quý này khi giá vàng vẫn thấp hơn 25% so với mức đỉnh hồi đầu năm 2026.

Tính đến tháng 5, tổng lượng vàng nhập khẩu từ đầu năm đến nay đạt khoảng 692 tấn, tăng 76% so với cùng kỳ năm 2025.

Cũng hạ dự báo triển vọng giá vàng, BMO Capital Markets cho biết họ dự báo giá vàng trung bình ở mức khoảng 4.625 USD/ounce trong nửa cuối năm, giảm 5% so với dự báo trước đó. Mặc dù vậy, các chuyên gia tại đây vẫn thấy có khả năng giá vàng giao ngay sẽ phục hồi nếu giá dầu duy trì ở mức thấp, hỗ trợ sự phục hồi nhu cầu tại các thị trường mới nổi.

“Mặc dù tâm lý thị trường ngắn hạn có thể vẫn phụ thuộc vào sự biến động vĩ mô và các diễn biến địa chính trị, chúng tôi tin rằng ngành này đang ở vị thế thuận lợi để lấy lại đà tăng trưởng khi điều kiện ổn định trở lại”, các nhà phân tích của tập đoàn tài chính hàng đầu tại Canada này cho biết.

BMO nhận định rằng mối đe dọa lớn nhất đối với giá kim loại quý hiện nay vẫn là chính sách tiền tệ của Mỹ, khi thị trường bắt đầu mạnh mẽ dự đoán về việc tăng lãi suất trước cuối năm nay.

Mặc dù Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ gần đây nhất, nhưng ngân hàng trung ương đã phát tín hiệu ủng hộ ít nhất một đợt tăng lãi suất trong năm nay do chiến tranh ở Iran đã đẩy giá năng lượng lên cao, làm dấy lên lo ngại về lạm phát. Chủ tịch Fed Kevin Warsh cũng nhấn mạnh trọng tâm của ông là ổn định giá cả.

“Hiện tại, việc cắt giảm lãi suất vẫn còn là một viễn cảnh xa vời, với nhiều nền kinh tế thực sự đang tăng lãi suất, trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, điều này đóng vai trò là yếu tố vĩ mô kìm hãm đối với kim loại” – chuyên gia BMO nhận định.