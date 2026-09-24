Sáu ổ dịch dại ở Hà Nội, ngành y tế kêu gọi chủ động phòng ngừa

ANTD.VN - Theo Sở Y tế Hà Nội, từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố ghi nhận 6 ổ dịch tại Hòa Lạc, Hạ Bằng, Đoài Phương, Kiều Phú, Thạch Thất và Yên Xuân.

Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dại gây ra

Ngày 24/9, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với UBND xã Thạch Thất tổ chức Mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh Dại năm 2026.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhấn mạnh, bệnh Dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do vi rút dại gây ra, lây truyền từ động vật sang người.

Khi đã xuất hiện triệu chứng lâm sàng, bệnh gần như không thể cứu chữa và tỷ lệ tử vong rất cao. Tuy nhiên, đây cũng là bệnh có thể phòng ngừa hiệu quả nếu người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp dự phòng.

Giai đoạn 2022-2025, Việt Nam ghi nhận trung bình 77 trường hợp tử vong do bệnh Dại mỗi năm; khoảng 400.000 người phải điều trị dự phòng sau khi bị chó, mèo cắn, với chi phí vắc xin ước tính hơn 300 tỷ đồng mỗi năm. Tính đến ngày 20/9/2026, cả nước ghi nhận 54 trường hợp tử vong do bệnh Dại tại 21/34 tỉnh, thành phố.

Tại Hà Nội, từ năm 2023 đến nay chưa ghi nhận trường hợp tử vong do bệnh Dại ở người. Tuy nhiên, nguy cơ vẫn hiện hữu khi mỗi năm có trên 30.000 người phải điều trị dự phòng bệnh Dại do bị chó, mèo cắn.

Đáng chú ý, bệnh Dại trên động vật vẫn được ghi nhận tại nhiều địa bàn của Hà Nội.

Năm 2023, thành phố ghi nhận 2 ổ dịch chó dại tại Mê Linh; năm 2024 ghi nhận 8 ổ dịch tại Sóc Sơn; năm 2025 có 4 ổ dịch tại Sơn Tây, Kim Anh, Bồ Đề. Từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố tiếp tục ghi nhận 6 ổ dịch tại Hòa Lạc, Hạ Bằng, Đoài Phương, Kiều Phú, Thạch Thất và Yên Xuân.

Nhiều trường hợp chó dại đã cắn người, khiến người dân phải điều trị dự phòng.

Theo Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế Võ Hải Sơn, muốn loại trừ bệnh Dại ở người cần phải kiểm soát được nguồn lây từ động vật, đặc biệt là đàn chó.

Phòng bệnh từ gốc, quản lý đàn chó và bảo đảm tỷ lệ tiêm vaccine phòng Dại cho chó đạt tối thiểu 70% là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, căn cơ và bền vững.

Để thực hiện mục tiêu không còn người tử vong do bệnh Dại vào năm 2030, đại diện Cục Phòng bệnh đề nghị Hà Nội tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp; quản lý chặt chẽ đàn chó, mèo và tổ chức tiêm phòng thực chất, thường xuyên; bảo đảm người dân bị chó, mèo cắn được tiếp cận vắc xin và các dịch vụ dự phòng kịp thời.