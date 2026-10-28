Đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ - nhận quà ý nghĩa, chung tay vì cuộc sống bình yên

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, chủ động phòng ngừa các nguy cơ mất an ninh, trật tự, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, văn minh và bình yên.

Người dân chủ động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Công an nhân dân, đoàn viên thanh niên Công an phường Láng đã tổ chức điểm tiếp nhận trực tiếp, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện việc giao nộp theo quy định. Để khuyến khích sự tham gia tích cực của nhân dân, chương trình trao tặng những phần quà thiết thực như nhu yếu phẩm, mũ bảo hiểm và đồ dùng gia đình cho người dân tự nguyện giao nộp. Những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của lực lượng Công an đối với nhân dân, qua đó lan tỏa tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng và nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nếu bị tàng trữ, sử dụng trái phép có thể trở thành mối nguy hiểm đối với tính mạng, sức khỏe con người, gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, trật tự và sự bình yên của cộng đồng. Đặc biệt, các loại vũ khí tự chế tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng nếu không được quản lý, kiểm soát đúng quy định. Vì vậy, việc tự giác giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ không chỉ là hành động thể hiện ý thức chấp hành pháp luật mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với sự an toàn của bản thân, gia đình và toàn xã hội.

Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm giữ gìn bình yên ngay từ cơ sở, Chi đoàn Thanh niên Công an phường Láng kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân dân và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tích cực hưởng ứng chương trình; chủ động rà soát, tự giác giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đang tàng trữ trái phép; đồng thời tuyên truyền, vận động người thân và những người xung quanh cùng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Chương trình sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia, góp phần hạn chế các nguy cơ phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Mỗi hành động tự giác hôm nay là một đóng góp thiết thực cho sự bình yên ngày mai! Vì cuộc sống an toàn, hạnh phúc của nhân dân, hãy cùng tuổi trẻ Công an phường Láng chung tay loại trừ hiểm họa từ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, xây dựng địa bàn ngày càng an toàn, văn minh, bình yên.