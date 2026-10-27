Hỗ trợ người dân nhận lại 1 tỷ đồng tiền chuyển nhầm

ANTD.VN - Công an phường Láng, Hà Nội đã khẩn trương xác minh, phối hợp hỗ trợ người dân nhận lại nguyên vẹn số tiền 1 tỷ đồng do chuyển nhầm vào tài khoản của người khác.

Sáng 26-10, anh N.A.T. (trú tại Hà Nội) do sơ suất trong quá trình giao dịch đã chuyển nhầm 1 tỷ đồng vào tài khoản của một người có cùng tên. Sau khi liên hệ với ngân hàng nhưng chưa thể kết nối được với chủ tài khoản nhận tiền, anh T. đã đến Công an phường Láng trình báo và đề nghị hỗ trợ.

Công an phường Láng hỗ trợ người dân nhận lại 1 tỷ đồng chuyển nhầm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ Công an phường Láng đã khẩn trương xác minh, làm rõ thông tin chủ tài khoản, đồng thời chủ động liên hệ với người nhận nhầm để phối hợp giải quyết vụ việc.

Với tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì và phương pháp xử lý đúng quy định, lực lượng Công an đã vận động, hướng dẫn người nhận nhầm hoàn tất các thủ tục cần thiết, giúp anh T. nhận lại nguyên vẹn số tiền 1 tỷ đồng.

Ngày 26-10 anh N.A.T. đã gửi thư cảm ơn Công an phường Láng, bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và thái độ hết lòng hỗ trợ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Việc làm thiết thực của Công an phường Láng không chỉ giúp người dân bảo vệ quyền lợi chính đáng mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, trách nhiệm, gần gũi với nhân dân; cụ thể hóa tinh thần “Gần dân nhất” trong phong trào thi đua “Ba nhất”.