Hướng dẫn cư dân nhận diện nguy cơ hoả hoạn tại gia đình

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 10 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - CATP Hà Nội đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, Công an cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cộng đồng dân cư.

Người dân được hướng dẫn sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ được trang bị tại khu dân cư, các điểm chữa cháy công cộng

Cụ thể, tại tổ dân phố số 5 và tổ dân phố số 6, phường Láng, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 10 phối hợp với UBND phường Láng tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH cho cư dân.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 10 đã phổ biến các quy định pháp luật về PCCC và CNCH; phân tích những nguyên nhân thường dẫn đến cháy, nổ tại hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà cho thuê trọ và các cơ sở kinh doanh.

Trong đó, tập trung cảnh báo nguy cơ từ việc sử dụng điện không an toàn, đun nấu, thắp hương, đốt vàng mã, bất cẩn khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và sắp xếp vật dụng dễ cháy không bảo đảm an toàn.

Cùng với việc nhận diện nguy cơ, người dân được hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa thiết thực như thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện; không sử dụng quá tải đường dây; tắt các thiết bị điện không cần thiết trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà; quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt.

CBCS Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 10 cũng khuyến cáo mỗi gia đình chủ động trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ, thiết bị cảnh báo cháy sớm và bố trí lối thoát nạn thứ hai phù hợp với điều kiện thực tế.

Đặc biệt, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 10 hướng dẫn người dân kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy, thoát nạn trong môi trường có khói, khí độc; cách di chuyển thấp người, sử dụng khăn, vải thấm ướt bảo vệ đường hô hấp, đóng cửa trên đường thoát nạn để hạn chế khói, lửa lan rộng.

Trường hợp bị mắc kẹt, người dân cần tìm đến khu vực an toàn, đóng kín cửa, dùng khăn ướt chèn các khe cửa và tìm cách báo hiệu vị trí cho lực lượng chức năng. Khi xảy ra cháy, nổ hoặc sự cố, tai nạn, cần nhanh chóng gọi số 114 để được hỗ trợ kịp thời.