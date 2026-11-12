ANTD.VN - Suntory PepsiCo Việt Nam (SPVB) cùng Báo Tuổi Trẻ chính thức phát động Cuộc thi “Mizuiku 2026 - Bảo tồn nguồn nước, Nuôi dưỡng tương lai” dành cho học sinh tiểu học và giáo viên tiểu học trên toàn quốc. Cuộc thi nhận bài dự thi từ ngày 01/11 đến hết ngày 30/11/2026 (học sinh) và đến hết ngày 15/12/2026 (giáo viên).

Đại diện Ban tổ chức, các đơn vị đồng hành và đối tác tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 tại TP. Hồ Chí Minh.

Cuộc thi nhằm khơi dậy tình yêu nguồn nước, khuyến khích học sinh, giáo viên và cộng đồng tiết kiệm nước, sử dụng nước có trách nhiệm và bảo vệ thiên nhiên. Đây cũng là dịp lan tỏa tinh thần của chương trình “Mizuiku – Em yêu nước sạch” và tăng cường kết nối Việt Nam – Nhật Bản trong giáo dục môi trường.

Cuộc thi bao gồm hai bảng thi dành cho học sinh và giáo viên tiểu học. Bảng Học sinh – “Vẽ tranh bảo vệ nguồn nước” dành cho học sinh tiểu học từ 6 đến 10 tuổi. Các em thể hiện ý tưởng và thông điệp về bảo vệ nguồn nước và tài nguyên nước qua một bức tranh khổ A3, kèm phần thuyết minh không quá 200 chữ.

Phụ huynh hỗ trợ gửi bản scan hoặc ảnh rõ nét của tác phẩm qua email; các tác phẩm vào vòng chung khảo cần cung cấp bản gốc do chính học sinh thực hiện. Thời gian nhận bài: từ 01/11 đến hết 30/11/2026.

Bảng Giáo viên – “Bài giảng Mizuiku” dành cho giáo viên tiểu học trên toàn quốc, xây dựng bài giảng STEM hoặc bài giảng tích hợp thực hành theo nội dung chương trình Mizuiku, kèm video tiết học thực tế hoặc phần thuyết trình giảng dạy. Hồ sơ dự thi gồm kế hoạch/giáo án, video, hồ sơ minh chứng quá trình tổ chức tại trường, báo cáo kết quả triển khai (số lớp, số học sinh tiếp cận, các tác động tích cực ghi nhận được) và sáng kiến hoặc phương pháp giảng dạy sáng tạo giúp học sinh chủ động hơn.

Bài dự thi không sử dụng AI để tạo nội dung hoặc video. Thời gian nhận bài: từ 01/11 đến hết 15/12/2026.

Cuộc thi có tổng cộng 27 Giải thưởng với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 700 triệu đồng, cụ thể: Nhóm Học sinh: Tổng cộng 16 Giải bao gồm 01 giải Nhất trị giá 5 triệu đồng, 02 giải Nhì trị giá 3 triệu đồng và 03 giải Ba trị giá 2 triệu đồng, kèm quà tặng từ Ban tổ chức; 10 giải Khuyến khích, mỗi giải 1 triệu đồng kèm quà tặng từ Ban tổ chức.

Nhóm Giáo viên: Tổng cộng 08 Giải, trong đó mỗi giải Nhất, Nhì, Ba là một chuyến đi 5 ngày 4 đêm trao đổi, học tập kinh nghiệm phát triển bền vững tại Nhật Bản; 05 giải Khuyến khích, mỗi giải là một chuyến trải nghiệm rừng, tìm hiểu mối quan hệ giữa rừng, hệ sinh thái, bảo vệ và tái tạo nguồn nước.

Giải dành cho Sở Giáo dục và Đào tạo: Tổng cộng 03 Giải dành cho các Sở có số lượng bài dự thi nhận giải nhiều nhất. Giải Nhất gồm 01 điểm trường trên địa bàn (do Sở lựa chọn và đề xuất) được hỗ trợ lắp đặt máy lọc nước trị giá 60 triệu đồng và 01 suất tham dự chuyến đi 5 ngày 4 đêm tại Nhật Bản. Sở có số bài dự thi nhiều thứ hai và thứ ba lần lượt nhận giải Nhì và giải Ba, mỗi giải gồm 01 điểm trường được hỗ trợ lắp đặt máy lọc nước trị giá 60 triệu đồng.

Ông Ashish Joshi, Tổng Giám đốc Điều hành Suntory PepsiCo Việt Nam chia sẻ: “Cuộc thi Mizuiku 2026 là sân chơi để các em biến những quan sát về nước thành thông điệp sáng tạo của riêng mình, và để các thầy cô chia sẻ những bài giảng sáng tạo, giàu tính trải nghiệm. Chúng tôi mong muốn cùng các trường và Sở Giáo dục và Đào tạo lan tỏa thói quen tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước đến từng gia đình và cộng đồng”.

Được khởi xướng tại Nhật Bản từ năm 2004 bởi Tập đoàn Suntory, Mizuiku là sáng kiến giáo dục nhằm nuôi dưỡng ý thức tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước cho học sinh tiểu học. Việt Nam là quốc gia đầu tiên bên ngoài Nhật Bản triển khai chương trình vào năm 2015 với tên gọi “Mizuiku – Em yêu nước sạch”.

Chương trình được bản địa hóa phù hợp với bối cảnh và thách thức về nguồn nước tại Việt Nam, kết hợp bài học trên lớp, hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm thực tế và học liệu số để học sinh “học qua làm”.

Mizuiku đã được triển khai liên tục tại Việt Nam hơn 10 năm, đến nay đã tiếp cận hơn 1 triệu học sinh trên cả nước.