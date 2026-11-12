Đảm bảo an toàn cháy, nổ tại Viện Kiến trúc Quốc gia

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 8, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức hội nghị huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH năm 2026 cho Ban Chỉ huy và các đội viên Đội PCCC và CNCH cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng phát biểu, Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia; ông Vũ Lương Hiền, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính; bà Phùng Thu Hương, Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính cùng đại diện các phòng, ban, trung tâm, Tạp chí Kiến trúc Việt Nam và các thành viên lực lượng PCCC và CNCH cơ sở.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, công tác PCCC và CNCH có vai trò quan trọng trong bảo đảm an toàn tại cơ quan, đơn vị. Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 cùng các nghị định hướng dẫn thi hành, việc tổ chức huấn luyện nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu và lực lượng PCCC cơ sở; đồng thời trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ và sự cố, tai nạn có thể xảy ra.

Đại diện Ban tổ chức, bà Phùng Thu Hương cho biết, công tác PCCC và CNCH luôn được lãnh đạo Viện Kiến trúc Quốc gia quan tâm, chỉ đạo. Trước yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo đảm an toàn cháy, nổ, việc huấn luyện năm 2026 được chú trọng cả kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành, trong đó có nội dung chuyên sâu về cứu nạn, cứu hộ. Đáng chú ý, chương trình được tổ chức gắn với việc cấp chứng nhận, chứng chỉ nghiệp vụ cho các thành viên Ban Chỉ huy và đội viên Đội PCCC và CNCH cơ sở theo quy định.

Tại hội nghị, cán bộ, chiến sĩ Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 8 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội đã trực tiếp truyền đạt những kiến thức cơ bản về công tác PCCC và CNCH; hướng dẫn nhận biết, sử dụng công cụ, phương tiện chữa cháy, thiết bị cứu nạn và quy trình vận hành hệ thống chữa cháy tại cơ sở.

CBCS huấn luyện nghiệp vụ, tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, vận hành sử dụng các phương tiện chữa cháy được triển khai thực hiện tại Viện Kiến trúc Quốc gia năm 2026

Thông qua các tình huống thực tế và hình ảnh những vụ cháy xảy ra thời gian gần đây trên nhiều địa bàn, học viên được phân tích nguyên nhân, diễn biến, những nguy cơ mất an toàn và các kỹ năng cần thiết khi phát hiện sự cố. Qua đó, lực lượng cơ sở nâng cao khả năng nhận diện nguy hiểm, tổ chức chữa cháy ban đầu, hướng dẫn thoát nạn và phối hợp với lực lượng chuyên nghiệp khi có tình huống xảy ra.

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là huấn luyện chuyên sâu kỹ năng sơ cứu, cấp cứu ban đầu đối với người bị nạn trong các sự cố cháy, nổ. Cán bộ huấn luyện hướng dẫn học viên các phương pháp tiếp cận, đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm; kỹ thuật vận chuyển người bị nạn trong điều kiện thiếu phương tiện chuyên dụng; cách sử dụng thiết bị hỗ trợ hô hấp, thực hiện hô hấp nhân tạo và ép tim ngoài lồng ngực.

Đặc biệt, học viên được hướng dẫn các kỹ thuật dìu, cõng, kéo người bị nạn bảo đảm an toàn, phù hợp với từng tình huống cụ thể. Đối với trường hợp nghi ngờ nạn nhân bị chấn thương cột sống cổ, việc di chuyển phải có sự phối hợp của ít nhất 3-4 người, giữ cố định trục đầu, cổ và thân mình, hạn chế tối đa nguy cơ làm tổn thương nghiêm trọng hơn.

Các nội dung huấn luyện được truyền đạt kết hợp với hướng dẫn trực quan, giúp học viên dễ tiếp thu, ghi nhớ và có thể vận dụng khi phát sinh sự cố tại nơi làm việc. Qua đó, mỗi thành viên lực lượng PCCC cơ sở không chỉ nắm được cách sử dụng phương tiện chữa cháy mà còn biết cách tổ chức cứu người, hỗ trợ sơ cứu ban đầu và phối hợp xử lý tình huống theo phương châm chủ động, kịp thời, an toàn.

Hướng dẫn kỹ năng và thực hành xử lý đám cháy tại cơ sở

Thông qua chương trình, lực lượng PCCC và CNCH cơ sở Viện Kiến trúc Quốc gia được yêu cầu tiếp tục củng cố kiến thức, duy trì kỹ năng đã được huấn luyện; chủ động tham mưu lãnh đạo đơn vị tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức PCCC và CNCH đến toàn thể viên chức, người lao động. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, làm quen với các phương tiện, thiết bị được trang bị tại cơ sở, bảo đảm sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống ngay từ ban đầu.

Kết thúc hội nghị, đại diện Ban Chỉ huy Đội PCCC và CNCH cơ sở, bà Phùng Thu Hương cảm ơn sự phối hợp, hướng dẫn tận tình của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội. Chương trình huấn luyện góp phần nâng cao năng lực hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở, tăng cường ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, viên chức, người lao động, chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ, bảo đảm an toàn về người và tài sản tại cơ quan, đơn vị.