ANTD.VN - Ngày 23-10, Phòng An ninh mạng, Công an TP Hải Phòng phối hợp Cục đối ngoại - Bộ Công an, Công an phường Hải An và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tổ chức bàn giao đối tượng truy nã Fang ZhiZhong (SN 1969, quốc tịch Trung Quốc) cho Bộ công an Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn).

Bàn giao đối tượng truy nã người nước ngoài xuất nhập cảnh trái phép

Trước đó, Phòng An ninh mạng phát hiện đối tượng Fang ZhiZhong bị Công an Trung Quốc truy nã và đã lẩn trốn sang Việt Nam. Ngày 21-9, Phòng An ninh mạng phối hợp với Công an phường Hải An bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Hải An, thành phố Hải Phòng.

Ngày 2-10-2026, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Fang ZhiZhong về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật” (quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 21, Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ) với hình thức xử phạt chính (phạt tiền) và áp dụng hình thức phạt bổ sung (trục xuất).

Việc phối hợp bắt giữ và bàn giao thành công đối tượng truy nã người nước ngoài xuất nhập cảnh trái phép thể hiện sự chủ động, tinh thần trách nhiệm cao của Công an TP Hải Phòng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và tăng cường hợp tác quốc tế.