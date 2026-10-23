Nữ giám đốc ngân hàng “tiếp tay” doanh nghiệp chiếm đoạt tiền bị xét xử vắng mặt

ANTD.VN - Cựu giám đốc chi nhánh thuộc Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) bị xác định “đồng lõa” với doanh nghiệp tạo lập hồ sơ khống để vay vốn khiến tổ chức tín dụng này bị chiếm đoạt 14,2 tỷ đồng...

Thông tin từ Tòa án nhân dân TP Hà Nội cho biết, ngày 9-11 tới đây, cơ quan tố tụng này sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1973, trú tại phường Giảng Võ, TP Hà Nội) – cựu Giám đốc Chi nhánh Hai Bà Trưng, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank Hai Bà Trưng) về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, theo Điều 179 – BLHS năm 1999.

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Liên quan, Lê Anh Tâm (SN 1981, trú tại phường Kim Liên, TP. Hà Nội) - nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc cũng bị đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 – BLHS năm 2015. Cả hai bị cáo hiện vẫn đang trốn truy nã nên sẽ bị đưa ra xét xử vắng mặt.

Theo cáo trạng truy tố, trong giai đoạn 2010 – 2011, Công ty cổ phần Tập đoàn Vina Megastar (Công ty Megastar) do Nguyễn Hoàng Long làm Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc có dư nợ 400 tỷ đồng tại SeABank Hai Bà Trưng. Để có tiền trả nợ và duy trì hoạt động kinh doanh, Long bàn bạc với Nguyễn Thị Hương Giang về việc tiếp tục cho doanh nghiệp vay vốn ngân hàng.

Hai bên thống nhất phương thức là lập khống các hồ sơ tín dụng bằng cách Long chỉ đạo giám đốc các công ty thành viên thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Vina Megastar ký các hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng thuê kho bãi và biên bản kiểm kê hàng hóa không có thực để sử dụng vào việc thế chấp vay vốn SeABank Hai Bà Trưng

Đáp ứng đề nghị của Nguyễn Hoàng Long, Giang đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới lập khống các biên bản thẩm định tài sản bảo đảm, ký hợp đồng thuê kho bãi ba bên và biên bản kiểm kê hàng hóa gửi kho rồi trình duyệt hồ sơ cấp tín dụng khi không có tài sản thế chấp… Qua đây, ngân hàng cho Công ty Megastar vay tổng cộng 30 tỷ đồng, trong đó hơn 14 tỷ đồng bị thất thoát.

Với Lê Anh Tâm, cáo trạng xác định, với vai trò là Giám đốc Công ty An Việt Úc và là em vợ của Nguyễn Hoàng Long, bị cáo này biết rõ việc anh rể thành lập các công ty thuộc Tập đoàn Vina Megastar nhằm mục đích sử dụng pháp nhân, lập hồ sơ khống để vay vốn SeABank Hai Bà Trưng.

Thực tế Công ty An Việt Úc không hề có việc mua bán hàng hóa với các doanh nghiệp khác nhưng Tâm vẫn đồng ý ký khống các hợp đồng mua bán hàng hóa và các tài liệu liên quan để Nguyễn Hoàng Long sử dụng vào việc tạo lập hồ sơ khống vay vốn và chiếm đoạt tiền ngân hàng.

Viện kiểm sát xác định, bị cáo Lê Anh Tâm giữ vai trò đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Hoàng Long lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 4,7 tỷ của SeABank Hai Bà Trưng.

Liên quan đến hành vi của hai bị cáo nêu trên, năm 2016, Nguyễn Hoàng Long cùng đồng phạm đã bị đưa ra xét xử và phải nhận những mức án tương ứng với các hành vi phạm tội gây ra. Trong khi đó, Lê Anh Tâm và Nguyễn Thị Hương Giang thì bỏ trốn.

Đến nay, cơ quan tố tụng nhận thấy, mặc dù Giang và Tâm đã bỏ trốn nhưng vẫn đủ cơ sở, tài liệu để truy tố, xét xử đối với hai bị cáo này. Hiện, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã kêu gọi các bị cáo ra đầu thú, có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa và được hưởng khoan hồng của pháp luật.