ANTD.VN - Meta hưởng ứng chiến dịch quốc gia về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng “Không Một Mình” do Bộ Công an chủ trì, thông qua chương trình “Đối thoại vì Không gian số an toàn cho thanh thiếu niên”.

Đối thoại vì Không gian số an toàn cho thanh thiếu niên trang bị kiến thức an toàn trên không gian mạng cho học sinh

“Đối thoại vì Không gian số an toàn cho thanh thiếu niên” là trải nghiệm tương tác giúp học sinh tìm hiểu về an toàn trên không gian mạng, hình thành thói quen sử dụng mạng xã hội lành mạnh và cân bằng thông qua thông qua hai hình thức: trò chơi tương tác và các hoạt động trải nghiệm thực tế theo chủ đề.

Trò chơi tương tác sử dụng các câu hỏi mở để đưa ra những tình huống quen thuộc trong trải nghiệm số của học sinh, như xây dựng thói quen sử dụng thiết bị lành mạnh, chủ động lựa chọn nội dung xuất hiện trên bảng tin, tác động của việc so sánh bản thân với người khác và lượt tương tác, cũng như nhận biết và ứng phó với hành vi bắt nạt trực tuyến.

Học sinh cũng được trực tiếp khám phá năm khu vực trải nghiệm, bao gồm Social Spaces (Không gian kết nối), Feed Control (Làm chủ bảng tin), Beyond Likes (Giá trị không chỉ ở lượt tương tác), Know Your Limits (Hiểu giới hạn của bản thân) và Kindness Online (Lan tỏa sự tử tế trên không gian mạng).

Thông qua các thẻ hình ảnh, hoạt động tương tác và tình huống thực tế, các chủ đề về mạng xã hội và trải nghiệm số trở nên gần gũi, dễ liên hệ và khuyến khích học sinh suy nghĩ từ những trải nghiệm của chính mình. Cách tiếp cận lấy hình ảnh minh họa làm trọng tâm cũng giúp những vấn đề tưởng như khó nói trở nên trực quan và phù hợp hơn với học sinh.

Bà Nguyễn Thị Khánh Vân, đại diện Ban Thư ký Liên minh Niềm tin số, chia sẻ: “Đây không chỉ là một sự kiện, mà là một không gian để người lớn chúng ta thực sự lắng nghe các em, và nơi các em được học cách tự bảo vệ mình trên không gian mạng.

Một thông điệp chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi kèm với hành động của cả cộng đồng. Thanh thiếu niên cần điểm tựa, cha mẹ và thầy cô cần lắng nghe và bao dung, nhà trường cần hỗ trợ kịp thời, và các tập đoàn công nghệ như Meta cần liên tục nâng cao các giải pháp an toàn số dành cho thanh thiếu niên”.

PGS. TS. NGƯT Đặng Quốc Thống, Chủ tịch Hội đồng Trường THCS Đoàn Thị Điểm, cho biết: “Thông qua chương trình “Đối thoại vì Không gian số an toàn cho thanh thiếu niên”, hoạt động đồng hành hưởng ứng chiến dịch “Không Một Mình”, trường THCS Đoàn Thị Điểm cùng Meta mang đến cho học sinh những góc nhìn đúng đắn về các nguy cơ trên môi trường trực tuyến như bắt nạt mạng, áp lực tâm lý hay các nội dung độc hại; đồng thời truyền đi thông điệp: Các em luôn có sự đồng hành, hỗ trợ tin cậy từ gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Sự hợp tác này khẳng định cam kết mạnh mẽ của THCS Đoàn Thị Điểm trong việc không ngừng đổi mới, tiên phong kết nối các nguồn lực xã hội uy tín để tạo dựng môi trường phát triển toàn diện, an toàn và hạnh phúc nhất cho mỗi con học sinh.”