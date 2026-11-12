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Lan tỏa văn hóa ứng xử bản lĩnh - trí tuệ - nhân văn - thanh lịch và hiện đại của người chiến sĩ Công an thủ đô

TN

ANTD.VN - Ngày 17–18/11/2026, tại số 87 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội thi Quy tắc ứng xử năm 2026. Sự kiện quy tụ 21 đội tuyển tranh tài qua 3 phần thi: “Dấu ấn Công an Thủ đô”, “Hiểu đúng, làm chuẩn mực” và “Ứng xử đẹp, vì Nhân dân phục vụ”. Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, trí tuệ, nhân văn, thanh lịch và tận tụy phục vụ Nhân dân.

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