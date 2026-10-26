Hà Nội đang có 11 dự án với 62 điểm rào chắn phục vụ thi công

ANTD.VN -Theo số liệu khảo sát phối hợp giữa Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội và Sở Xây dựng, tính đến ngày 22/10/2026, toàn thành phố có 11 dự án trọng điểm với 62 vị trí rào chắn phục vụ thi công.

Hàng loạt dự án lớn đồng loạt rào đường, thi công

Các công trình thuộc nhiều lĩnh vực, từ giao thông đường bộ, đường sắt đô thị đến thoát nước và xử lý nước thải.

Đáng chú ý, nhiều vị trí rào chắn nằm trên những tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, nhất là trong giờ cao điểm. Khi nhiều công trường cùng thu hẹp mặt đường, nguy cơ ùn tắc càng gia tăng nếu phương án thi công và tổ chức giao thông không được phối hợp chặt chẽ.

Tại khu vực phía Đông TP, dự án hầm chui Cổ Linh có 6 vị trí rào chắn trên đường Đàm Quang Trung và đường Cổ Linh để thi công các hạng mục hầm kín, hầm hở, trạm bơm, di chuyển hạ tầng kỹ thuật và mở rộng mặt đường. Một số đoạn trên đường Đàm Quang Trung dự kiến duy trì rào chắn đến ngày 30/4/2027. Trong khi đó, dự án sửa chữa cầu vượt trung tâm quốc lộ 5 có 4 vị trí rào chắn.

Các dự án xây dựng cầu qua sông Hồng cũng tác động đến giao thông tại nhiều khu vực. Dự án cầu Trần Hưng Đạo có 2 vị trí rào chắn trên đường Trần Khánh Dư và đê Nguyễn Khoái.

Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu ảnh hưởng đến đường Âu Cơ, đoạn từ số 17 Âu Cơ đến nút giao Âu Cơ - Nghi Tàm, cùng khu vực đường Trường Sa gần cầu Ngũ Huyện Khê.

Rào chắn thi công hầm chui Cổ Linh, phường Long Biên (ảnh HQ)

Trên tuyến kết nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3, hoạt động thi công ảnh hưởng đến một phần đường Đỗ Mười theo hướng cầu Thanh Trì và một đoạn đường trên cao. Việc mặt đường bị thu hẹp khiến không gian lưu thông giảm, đòi hỏi phương án phân luồng phải phù hợp với tình hình thực tế.

Tại khu vực nội đô, các dự án đường sắt đô thị tiếp tục tạo áp lực lên giao thông trên nhiều tuyến phố như Kim Mã, Cát Linh, Trần Hưng Đạo và Văn Cao.

Cụ thể, dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội có các vị trí rào chắn tại khu vực Kim Mã qua nút giao Liễu Giai, khu vực Núi Trúc - Kim Mã, đường Cát Linh gần nút giao Giảng Võ và đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ Lê Duẩn đến Trần Bình Trọng.

Dự án đường sắt đô thị số 5, đoạn Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc, có các vị trí thi công trên đường Văn Cao và Đại lộ Thăng Long. Trong khi đó, dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, tập trung rào chắn tại nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh và nút giao La Thành - Láng Hạ - Giảng Võ.

Trên Đại lộ Thăng Long, dự án nút giao đường Vành đai 3,5 có các vị trí thi công tại đường Hoàng Tùng, hai đường gom và các phần đường cao tốc. Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá cũng có nhiều vị trí rào chắn trên đường Trần Phú, Trịnh Đình Cửu, khu vực dọc bờ trái sông Lừ, đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài và phố Hà Kế Tấn.

Tại khu vực đầu cầu Thăng Long, phía xã Vĩnh Thanh, dự án lắp đặt hệ thống thiết bị cân kiểm soát tải trọng xe có phương án rào chắn 2 làn đường theo chiều từ Hà Nội đi Đông Anh, trên chiều dài khoảng 150m. Các phương tiện được tổ chức lưu thông hai chiều trên phần đường còn lại gồm 3 làn xe…

Rào chắn, thi công mở rộng quốc lộ 6 đoạn qua cầu Mai Lĩnh

Ở khu vực phía Tây thành phố có dự án rào chắn một số đoạn đường Đại lộ Thăng Long để thi công một số hầm chui và nút giao, tuyến metro số 5... Cùng với đó, trên quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai- Yên Nghĩa cũng đang rào chắn, thi công mở rộng đường quốc lộ 6...

Phạm vi và thời gian rào chắn tại mỗi công trình khác nhau, song điểm chung là đều đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ việc chiếm dụng mặt đường, bảo đảm an toàn và duy trì khả năng lưu thông trên các tuyến đường lân cận.

Tránh tình trạng các dự án lớn thi công gần nhau

Trước tình trạng nhiều công trình hạ tầng triển khai đồng thời, ảnh hưởng đến khả năng lưu thông, Sở Xây dựng Hà Nội kiến nghị UBND TP yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trong suốt quá trình thi công.

Một trong những yêu cầu trọng tâm là chủ động cung cấp thông tin về phạm vi, tiến độ thi công, thời gian rào chắn và phương án tổ chức giao thông để người dân nắm bắt, lựa chọn lộ trình phù hợp.

Đối với những công trình có phạm vi thi công gần nhau hoặc chồng lấn, các đơn vị cần thống nhất phương án triển khai, tránh tình trạng nhiều công trường cùng chiếm dụng mặt đường, khiến không gian lưu thông bị thu hẹp trên diện rộng.

Công tác rà soát, cập nhật tình hình rào chắn và phương án tổ chức giao thông cũng cần được thực hiện thường xuyên. Các đơn vị thi công phải bảo đảm hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, vạch kẻ đường và các điều kiện an toàn giao thông; đồng thời kiểm soát phương tiện ra vào công trường để hạn chế ảnh hưởng đến dòng xe đang lưu thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan theo dõi tình hình tại những khu vực có nguy cơ ùn tắc, kịp thời hướng dẫn, điều tiết phương tiện, đặc biệt trong giờ cao điểm và khi phạm vi rào chắn thay đổi.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn, lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển. Khi đi qua khu vực công trường, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và chấp hành hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng.

Việc công khai thông tin thi công, phối hợp điều chỉnh phương án rào chắn và tổ chức giao thông được đặt ra nhằm giảm những tác động bất lợi đến việc đi lại, đồng thời hạn chế nguy cơ ùn tắc tại các khu vực có nhiều dự án triển khai cùng lúc.