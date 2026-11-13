Để nhân dân giám sát trách nhiệm Cảnh sát khu vực

ANTD.VN - Lấy sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm thước đo chất lượng công tác, Công an phường Tương Mai (Hà Nội) tổ chức hội nghị lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, tập trung đánh giá tinh thần trách nhiệm, tác phong và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát khu vực.

Chiều 13-11-2026, Công an phường Tương Mai tổ chức Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân; đánh giá tình hình an ninh, trật tự và góp ý về trách nhiệm của Cảnh sát khu vực trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn cơ sở năm 2026”.

Thượng tá Lê Anh Trung, Trưởng Công an phường Tương Mai phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Linh, Phó Chủ tịch UBND phường; Thượng tá Lê Anh Trung, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an phường; Ban Chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Công an phường, cùng đại diện cấp ủy chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn.

Hội nghị được tổ chức nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo diễn đàn để người dân trực tiếp tham gia nhận xét, đánh giá hoạt động của lực lượng Công an tại cơ sở. Trọng tâm là việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát khu vực – những người thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc và nắm bắt tình hình tại từng địa bàn dân cư.

Hội nghị đã lắng nghe từng ý kiến đóng góp của nhân dân trên địa bàn

Các nội dung lấy ý kiến tập trung vào kết quả công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, phẩm chất đạo đức, tác phong và văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Những vấn đề phát sinh trong đời sống dân cư, công tác quản lý địa bàn, tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của người dân cũng là những nội dung được đặt ra để nhân dân tham gia đánh giá.

Thông qua hội nghị, ý kiến nhận xét của người dân sẽ là cơ sở quan trọng để Công an phường rà soát, đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ, mức độ tín nhiệm đối với từng cán bộ, chiến sĩ; đồng thời nhận diện những mặt còn hạn chế để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục.

Đáng chú ý, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân không chỉ mang ý nghĩa đánh giá cán bộ mà còn là dịp để lực lượng Công an nhìn nhận lại hiệu quả công tác từ thực tiễn địa bàn. Những việc làm thiết thực, tinh thần tận tụy, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ được nhân dân ghi nhận sẽ tiếp tục được phát huy; những tồn tại, thiếu sót nếu có cần được nghiêm túc tiếp thu, xử lý, không để ảnh hưởng đến niềm tin của người dân đối với lực lượng Công an.

Đây là dịp để lực lượng Công an nhìn nhận lại hiệu quả công tác

Đối với lực lượng Cảnh sát khu vực, sự đánh giá trực tiếp từ nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi hiệu quả công tác của mỗi cán bộ không chỉ thể hiện qua hồ sơ, báo cáo hay kết quả xử lý vụ việc mà còn được phản ánh qua sự gần gũi, tinh thần trách nhiệm, khả năng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ khu dân cư.

Hội nghị là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa phương châm lấy nhân dân làm trung tâm phục vụ, phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Qua đó, tiếp tục củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với cấp ủy, chính quyền và nhân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm với nhân dân.

Từ những ý kiến đóng góp thẳng thắn, khách quan tại cơ sở, Công an phường Tương Mai có thêm căn cứ để nâng cao chất lượng công tác, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhất là Cảnh sát khu vực, thực sự tận tụy, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.