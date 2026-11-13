Hà Nội: Giám sát chặt tình hình nợ lương, thưởng Tết Đinh Mùi 2027

ANTD.VN - Các cấp công đoàn thành phố Hà Nội cần tăng cường hoạt động đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động về phương án, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, thời gian nghỉ Tết.

Giám sát chặt tình hình nợ lương, thưởng Tết Đinh Mùi 2027 tại các doanh nghiệp

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, Liên đoàn Lao động Hà Nội đã đề ra nhiều giải pháp, yêu cầu các cấp công đoàn thành phố tăng cường nắm bắt, kịp thời phát hiện các doanh nghiệp gặp khó khăn, nợ lương, không có khả năng trả thưởng cho người lao động để có hỗ trợ kịp thời.

Cụ thể, Liên đoàn Lao động Hà Nội đã đề nghị các cấp công đoàn thành phố tăng cường hoạt động đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động về phương án, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, thời gian nghỉ Tết.

Cùng với đó, các cấp công đoàn cần có kế hoạch giám sát việc trả lương, trả thưởng Tết; kế hoạch chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong dịp Tết của người sử dụng lao động.

Các biện pháp phát hiện, phòng ngừa tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể trong dịp Tết cũng cần được triển khai. Từ đó, tham gia xử lý kịp thời, hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương, doanh nghiệp.

Các cấp công đoàn cũng cần kịp thời phát hiện, báo cáo cơ quan có thẩm quyền và có các giải pháp bảo đảm quyền lợi của người lao động khi doanh nghiệp gặp khó khăn, nợ lương, không có khả năng trả thưởng, chủ doanh nghiệp bỏ trốn hoặc giải thể, phá sản.

Ngoài ra, việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động trước, trong và sau Tết cũng được nhấn mạnh. Tuyên truyền, vận động người lao động đón Tết, vui Xuân tiết kiệm, an toàn, đầm ấm, chấp hành các quy định của pháp luật và quay lại làm việc đúng thời gian quy định.

Công đoàn Hà Nội cũng khuyến khích tổ chức các hoạt động gặp mặt đầu Xuân, mừng tuổi, lì xì đầu năm; phối hợp với người sử dụng lao động chi thưởng đầu năm hoặc tạm ứng lương cho người lao động. Đồng thời, tuyên truyền người lao động tích cực thi đua sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất lao động ngay từ ngày đầu, tuần đầu của năm mới.

Liên quan đến tình hình tiền lương, thưởng Tết, Sở Nội vụ Hà Nội mới đây cũng đã gửi công văn đề nghị Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp, các đơn vị liên quan theo dõi, nắm bắt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm và đời sống của người lao động, tình hình quan hệ lao động tại doanh nghiệp, biến động lao động.

Các đơn vị, doanh nghiệp được yêu cầu rà soát lại hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, quy chế thưởng để thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng và các chế độ, chính sách khác đối với người lao động theo quy định, nội dung đã thỏa thuận; xây dựng phương án thưởng Tết và thông báo công khai cho người lao động trong doanh nghiệp biết.

Các doanh nghiệp báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng, tình hình nợ lương và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20/11/2026.