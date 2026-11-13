Xây dựng, phát huy dữ liệu trở thành nguồn tài nguyên quan trọng phục vụ công tác quản lý Nhà nước

ANTD.VN -Ngày 13/11/2026, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì Hội nghị bàn các nội dung, giải pháp triển khai Đề án “Xây dựng trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2050” theo Quyết định số 456/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 456) và Nghị quyết số 298/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo phòng nghiệp vụ Cục Cảnh sát giao thông, Cục Viễn thông và Cơ yếu, Bộ Công an; đồng chí Trịnh Tất Thắng, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Sở Khoa học và Công nghệ; đại diện Văn phòng UBND Thành phố; cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các phòng chức năng thuộc Công an Thành phố và đơn vị liên quan.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Chủ động chuẩn bị các điều kiện triển khai Đề án

Thực hiện Quyết định số 456/QĐ-TTg ngày 20/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050” và Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 29/9/2026 của Chính phủ về Kế hoạch triển khai Đề án, CATP được giao chủ trì, phối hợp tham mưu tổ chức thực hiện trên địa bàn. Theo đó, Hà Nội thuộc Nhóm 1, phải triển khai 2 dự án thành phần trong giai đoạn 2026 - 2028, gồm Trung tâm dữ liệu cấp 2 và hệ thống giám sát trên các tuyến giao thông do Thành phố quản lý.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, dữ liệu trở thành nguồn tài nguyên quan trọng phục vụ công tác quản lý nhà nước. Việc xây dựng hệ thống Trung tâm dữ liệu giao thông hai cấp có ý nghĩa thiết thực, tạo nền tảng thống nhất cho công tác quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP khẳng định đây là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư, an ninh, an toàn hệ thống và sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công an, UBND Thành phố, các sở, ngành và CATP.

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông CATP, trình bày báo cáo tóm tắt tại hội nghị

Tại Hội nghị, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông CATP đã báo cáo tình hình, kết quả chuẩn bị triển khai Đề án 456 và Nghị quyết 298; hiện trạng hệ thống trang thiết bị, hạ tầng phục vụ quản lý, điều hành giao thông thông minh và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Theo báo cáo, CATP đã triển khai nâng cấp hệ thống điều hành giao thông, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong giám sát, hỗ trợ phát hiện, xử lý vi phạm. Các dự án liên quan đến hệ thống camera, điều khiển tín hiệu giao thông và hạ tầng công nghệ tiếp tục được triển khai, tạo cơ sở để kế thừa, tích hợp và phát triển Trung tâm dữ liệu cấp 2.

Thượng tá Nguyễn Quang Thảo, Phó trưởng phòng 6, Cục Viễn thông và Cơ yếu, phát biểu tại hội nghị

Trong năm 2025 và 2026, Công an Thành phố đã hoàn thành 2 dự án nâng cấp hệ thống điều hành giao thông và camera giám sát, phục vụ giám sát tại 295 nút giao thông. Hiện nay, Công an Thành phố tiếp tục triển khai lắp đặt hệ thống camera phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự và giải quyết 5 điểm nghẽn.

Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp, Phó trưởng phòng 2 Cục Cảnh sát giao thông, phát biểu tại hội nghị

Thống nhất giải pháp, bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả

Điều hành phần thảo luận, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky đề nghị các đại biểu tập trung làm rõ phương án kết nối Trung tâm dữ liệu cấp 2 với hệ thống của Bộ Công an; khả năng kế thừa, tích hợp hạ tầng, thiết bị, dữ liệu hiện có; phạm vi đầu tư và các điều kiện bảo đảm thực hiện.

Trên cơ sở đó, đại diện các đơn vị đã tập trung trao đổi về kiến trúc công nghệ, tiêu chuẩn kết nối, phương án chia sẻ dữ liệu, bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin; đồng thời đề xuất giải pháp tận dụng hạ tầng hiện có, phân định phạm vi đầu tư giữa các dự án, tránh chồng chéo, lãng phí nguồn lực.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc của Phòng Cảnh sát giao thông và đánh giá cao các ý kiến trao đổi trách nhiệm của đại diện các cơ quan, đơn vị. Đồng chí nhấn mạnh, việc triển khai Đề án và Nghị quyết của Chính phủ là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi quyết tâm cao, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu quá trình thực hiện phải tuân thủ kiến trúc tổng thể, kiến trúc dữ liệu và tiêu chuẩn kết nối của Bộ Công an; tận dụng tối đa hạ tầng, dữ liệu, thiết bị hiện có, không hình thành hệ thống khép kín, thiếu tương thích; bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống và chủ quyền dữ liệu. Việc đầu tư phải tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng thời, đồng chí Phó Giám đốc CATP giao Phòng Cảnh sát giao thông được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến tại Hội nghị, hoàn thiện kế hoạch triển khai, xác định rõ lộ trình, tiến độ và trách nhiệm của từng đơn vị; chủ động phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ Công an, sở, ngành Thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công nghệ, hạ tầng, dữ liệu và nguồn lực.

Việc triển khai đồng bộ Đề án 456 và Nghị quyết số 298/NQ-CP góp phần xây dựng hệ thống quản lý, giám sát, điều hành giao thông hiện đại, thống nhất, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô – Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nhấn mạnh.