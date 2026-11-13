Khẳng định tinh thần trách nhiệm và sự hiệp đồng tác chiến hiệu quả

Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; Đại tá Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đồng chủ trì Hội nghị.

Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phát biểu tại Hội nghị

Ngay sau khi Quy chế phối hợp số 136 và Quy chế số 137 giữa Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Nghệ An được ban hành, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Ban Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai đến các đơn vị trực thuộc, lực lượng liên quan; xác định rõ trách nhiệm trong từng nội dung phối hợp và khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng việc thực hiện quy chế phối hợp giữa các đơn vị.

3 đơn vị ký quy chế phối hợp trong giai đoạn mới

Trên cơ sở đó, các đơn vị thuộc các bên đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, từng bước đưa quy chế đi vào nền nếp, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động của đối tượng cảnh vệ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Nghệ An.

Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng trao Giấy khen của Bộ Tư lệnh cho các tập thể cá nhân thực hiện tốt quy chế phối hợp

Căn cứ nội dung Quy chế phối hợp, 3 đơn vị đã duy trì cơ chế phối hợp trong trao đổi thông tin, kịp thời cung cấp các tin tức, tài liệu liên quan đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là các yếu tố có thể tác động đến an ninh, an toàn của đối tượng cảnh vệ trên địa bàn 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa trao Giấy khen của Công an tỉnh cho các tập thể cá nhân thực hiện tốt quy chế phối hợp

Thông qua công tác phối hợp, các đơn vị đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, các tuyến đường di chuyển, địa điểm liên quan đến hoạt động của đối tượng cảnh vệ; kịp thời trao đổi thông tin các đối tượng, vụ việc tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, từ đó phục vụ hiệu quả công tác tham mưu, xây dựng và điều chỉnh phương án bảo vệ phù hợp với từng thời điểm, từng hoạt động cụ thể; góp phần đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động của đối tượng cảnh vệ và các sự kiện cấp quốc gia, hội nghị quốc tế có đối tượng cảnh vệ tham dự trên địa bàn 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An; trọng tâm là các chuyến thăm, làm việc của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước.

Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao Giấy khen của Công an tỉnh cho các tập thể cá nhân thực hiện tốt quy chế phối hợp

Những kết quả đạt được thời gian qua đã khẳng định sự quan tâm sâu sắc, tinh thần trách nhiệm và sự hiệp đồng tác chiến hiệu quả giữa 3 đơn vị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện các mặt công tác đã làm được; đồng thời phân tích, dự báo các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an ninh cảnh vệ trong bối cảnh hiện nay. Từ đó, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp trong tình hình mới.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp trong đảm bảo an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ hoạt động tại địa bàn 2 tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa trong thời gian tới; căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các văn bản quy định, hướng dẫn, chỉ đạo có liên quan, đặc biệt là Luật Cảnh vệ năm 2017 (được sửa đổi, bổ sung các năm 2024, 2025), trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo 3 đơn vị đã tiến hành ký Kế hoạch phối hợp trong thực hiện công tác Cảnh vệ giai đoạn 2026 - 2031.

Các Đại biểu dự Hội nghị

Đây là dấu mốc quan trọng tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị cao của 3 đơn vị; tăng cường công tác hiệp đồng, chia sẻ kinh nghiệm, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, quyết tâm nâng cao chất lượng công tác cảnh vệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.