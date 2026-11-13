Sẽ ưu tiên phân bổ nguồn lực phòng, chống ma túy và tội phạm cho địa bàn trọng điểm, phức tạp

ANTD.VN - Thông tin về phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, sẽ căn cứ trên tiêu chí, tránh cào bằng...

Quang cảnh phiên thảo luận chiều 13-11

Chiều 13-11, thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035, đa số ĐBQH đánh giá cao cơ quan chủ trì soạn thảo là Bộ Công an đã tiếp thu nhiều ý kiến đại biểu tại phiên thảo luận tổ trước đó để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về nội dung này.

Các đại biểu tán thành cao sự cần thiết của chương trình, đặt trong bối cảnh của các loại tội phạm ngày càng diễn biến hết sức phức tạp.

Góp ý về tổng nguồn vốn thực hiện chương trình này, đại biểu Dương Khắc Mai (đoàn Lâm Đồng) cho rằng, nguồn lực phải đủ để thực hiện, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả.

Ông đề nghị Chính phủ phân định rõ phần vốn đã có cơ sở cân đối và phần vốn dự kiến bổ sung; đồng thời rà soát thứ tự ưu tiên, phân kỳ đầu tư phù hợp với khả năng chuẩn bị và triển khai các nhiệm vụ. Việc quyết định quy mô vốn cần gắn với khả năng thực hiện trên thực tế để đảm bảo tính khả thi.

Đại biểu Dương Khắc Mai (đoàn Lâm Đồng) phát biểu

Đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) thống nhất với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 đạt ít nhất 50% đơn vị hành chính cấp xã không ma túy. Tuy nhiên ông cho rằng, chỉ tiêu này đòi hỏi nỗ lực rất lớn.

Một số đại biểu quan tâm đến chỉ tiêu kéo giảm số vụ xâm hại trẻ em và bạo lực học đường và cho rằng, trong quá trình tổ chức thực hiện, cần quan tâm hoàn thiện hệ thống báo cáo thống kê, cơ sở dữ liệu, cơ chế phối hợp liên ngành, bảo đảm mọi vụ việc được xác minh, xử lý kịp thời để trẻ em được bảo vệ, hỗ trợ…

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu

Cuối phiên thảo luận, thay mặt Chính phủ, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã phát biểu tiếp thu, làm rõ thêm một số ý kiến ĐBQH nêu.

Theo đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, công tác phòng, chống ma túy không chỉ là đấu tranh với tội phạm ma túy, mà còn bao gồm: xác định tình trạng nghiện, cai nghiện, điều trị, quản lý sau cai, hỗ trợ tái hòa nhập và nhiệm vụ y tế, xã hội đặc thù. Do vậy, việc giữ tên gọi Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy, và tích hợp với chương trình phòng chống tội phạm, bảo đảm nhận diện đầy đủ hai nhóm nhiệm vụ.

"Chương trình sau tích hợp cơ bản kế thừa và giữ nguyên mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và nguồn lực đã được Quốc hội quyết định tại Nghị quyết 163, tiếp tục tổ chức thực hiện, bảo đảm liên tục, không gián đoạn các nhiệm vụ phòng, chống ma túy" – Đại tướng Lương Tam Quang nêu rõ.

Về phân định nhiệm vụ, tránh trùng lặp và cơ cấu các dự án, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, Chương trình được thiết kế gồm 10 dự án thành phần, gắn với nhiệm vụ của các cơ quan chủ trì và sản phẩm đầu ra tương ứng. Cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát theo từng nội dung chi, đối tượng, địa bàn, sản phẩm và nguồn kinh phí, ưu tiên dùng chung hạ tầng, dữ liệu và cơ chế phối hợp, không bố trí hoặc thanh toán hai lần cho cùng một nhiệm vụ.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng cho biết, các mục tiêu, chỉ tiêu về phòng, chống ma túy đến năm 2030 được kế thừa theo Nghị quyết 163 đã được Quốc hội phê duyệt. Đối với giai đoạn 2031 - 2035, trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2026 - 2030, diễn biến tình hình ma túy và khả năng cân đối nguồn lực, Cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ nghiên cứu báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định theo thẩm quyền...

Về phân bổ vốn, Cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị tiếp tục ưu tiên địa bàn trọng điểm, phức tạp, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa phương khó khăn và chưa tự cân đối được ngân sách. Việc phân bổ phải căn cứ tiêu chí, định mức, tránh cào bằng và không giao dịch vượt quá định mức vốn đối ứng.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng khẳng định, sau buổi thảo luận hôm nay, Cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp và các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các vị ĐBQH, báo cáo Chính phủ chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo, trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp lần này.