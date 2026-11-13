Bộ trưởng Bộ Nội vụ: 243 hộ dân ở Phú Thọ được điều chỉnh về xã Ba Vì - Hà Nội không phải di dời chỗ ở

ANTD.VN - Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải nêu rõ, 243 hộ dân (với 1.057 người) ở Phú Thọ được điều chỉnh về xã Ba Vì (thành phố Hà Nội) không phải di dời chỗ ở do việc điều chỉnh địa giới hành chính nếu không có nguyện vọng…

Đại biểu Nguyễn Văn Mạnh (đoàn Phú Thọ) phát biểu

Chiều 13-11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Đa số ĐBQH bày tỏ nhất trí và đánh giá cao Đề án của Chính phủ.

Các đại biểu nhấn mạnh, đây là chủ trương đúng đắn nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 27 của Bộ Chính trị về không gian phát triển mới cho các địa phương mang tính chiến lược, thể hiện tư duy quản trị không gian hiện đại, giải quyết triệt để bất cập và tạo dư địa phát triển bền vững cho vùng Thủ đô.

Đại biểu Nguyễn Văn Mạnh (đoàn Phú Thọ) cho rằng, hai địa phương cần thống nhất quan điểm lấy yêu cầu quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Vườn quốc gia Ba Vì làm một trong những căn cứ quan trọng để xác định phạm vi điều chỉnh.

Địa giới sau điều chỉnh cần bảo đảm rõ ràng, liên tục, thuận lợi trong quản lý, hạn chế tối đa việc chia cắt khu dân cư, thửa đất, công trình dự án đang triển khai, đồng thời không tạo ra bất hợp lý mới trong tổ chức và quản lý đơn vị hành chính.

Việc điều chỉnh cũng cần phải đặt trong tổng thể quy hoạch xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của cả Hà Nội và Phú Thọ. Đặc biệt, cần quan tâm giải quyết các vấn đề phát sinh về thủ tục hành chính, giấy tờ của người dân sau khi thực hiện các chính sách liên quan…

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải phát biểu

Phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề ĐBQH nêu, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là bảo vệ Vườn quốc gia Ba Vì, ổn định đời sống nhân dân và xử lý các công trình, dự án trong khu vực điều chỉnh địa giới hành chính.

Bộ trưởng khẳng định, việc điều chỉnh địa giới hành chính không làm thay đổi chế độ quản lý rừng đặc dụng, không đồng nghĩa với việc chuyển mục đích sử dụng đất. Các dự án đầu tư du lịch trong khu vực chỉ được triển khai khi phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật.

Về bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, Bộ trưởng Nội vụ cho biết, 243 hộ dân với 1.057 người được điều chỉnh về xã Ba Vì (thành phố Hà Nội) không phải di dời chỗ ở do việc điều chỉnh địa giới hành chính nếu không có nguyện vọng.

Cùng đó, các chính sách đối với đồng bào dân tộc Mường, Dao, người có công và đối tượng bảo trợ xã hội được chuyển tiếp liên tục, không để xảy ra gián đoạn. Những giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp tiếp tục có giá trị sử dụng, không bắt buộc người dân phải thực hiện cấp đổi đồng loạt.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng cho biết, hai địa phương Hà Nội và Phú Thọ đang rà soát, lập danh mục các công trình, dự án và tài sản trong phạm vi 40,06 km2 điều chỉnh địa giới để chuẩn bị bàn giao, tiếp nhận. Các dự án đã có quyết định hợp pháp được kế thừa giá trị pháp lý, bảo đảm không phát sinh khoảng trống trong quản lý hoặc gây khó khăn cho doanh nghiệp, đơn vị liên quan.

Về rà soát, điều chỉnh quy hoạch, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết, thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Thủ đô và Quy hoạch tỉnh Phú Thọ sau khi Nghị quyết có hiệu lực theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị và ý kiến đại biểu Quốc hội.

“Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo hai địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng và triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc để từ ngày 01/05/2027, việc quản lý theo địa giới mới được thông suốt, đời sống nhân dân ổn định và Vườn quốc gia Ba Vì được quản lý thống nhất, đồng bộ góp phần vào lợi ích phát triển lâu dài của vùng Thủ đô và cả nước” - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh.