“Hiểu mình - Vững tâm - Sống an toàn” giúp học sinh nhận diện cảm xúc, điều khiển hành vi

ANTD.VN - Công an xã Ô Diên, Hà Nội vừa có hoạt động tuyên truyền pháp luật đến học sinh lứa tuổi THCS một cách khác biệt khi kết hợp với nhiều đơn vị tổ chức Ngày hội với nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị.

Công an xã Ô Diên vừa phối hợp với trường THCS Tô Hiến Thành và các đơn vị chuyên môn tổ chức Ngày hội pháp luật với chủ đề “Hiểu mình – Vững tâm – Sống an toàn”.

Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học, kết hợp trang bị kiến thức tâm lý và kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh trước những nguy cơ phát sinh trong đời sống học đường và trên không gian mạng.

Đại diện nhà trường tặng hoa các chuyên gia tâm lý

Điểm nổi bật của Ngày hội là cách tiếp cận mới, không chỉ tuyên truyền những quy định pháp luật, cảnh báo hành vi vi phạm và hậu quả, mà còn chú trọng tìm hiểu những yếu tố tâm lý có thể tác động đến hành vi của người chưa thành niên. Qua đó, giúp học sinh hiểu bản thân, nhận diện cảm xúc, kiểm soát phản ứng và biết lựa chọn cách ứng xử an toàn trong các tình huống thực tế.

Với chủ đề “Hiểu mình – Vững tâm – Sống an toàn”, chương trình được thiết kế thành ba nội dung liên kết. Ở phần “Hiểu mình”, học sinh được chuyên gia tâm lý Nguyễn Phương Thảo chia sẻ về nhận diện cảm xúc, những thay đổi tâm lý ở lứa tuổi vị thành niên thông qua các hoạt động tương tác, trải nghiệm sáng tạo.

Chuyên gia tâm lý vị thành niên Đình Nhân lại cùng học sinh trao đổi về áp lực bạn bè, tâm lý đám đông, khả năng kiểm soát cảm xúc và cách ứng phó trước những tình huống dễ dẫn đến hành vi bốc đồng, thiếu kiểm soát.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Phương Thảo tương tác với các em học sinh

Ở nội dung “Sống an toàn”, cán bộ Công an xã tập trung tuyên truyền các quy định pháp luật và kỹ năng phòng ngừa bạo lực học đường, bắt nạt trên không gian mạng, lừa đảo trực tuyến, xâm hại trẻ em, ma túy và những hành vi vi phạm pháp luật thường tiềm ẩn trong lứa tuổi học sinh.

Các tình huống được lựa chọn gần gũi với đời sống thực tế, giúp các em không chỉ nhận biết nguy cơ mà còn hiểu cách xử lý, chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Đặc biệt, thay vì tổ chức tuyên truyền theo hình thức diễn thuyết một chiều, Ban Tổ chức xây dựng các "trạm" trải nghiệm để học sinh trực tiếp tham gia, thảo luận và thực hành kỹ năng.

Cô giáo Đinh Thị Kim Ngân – Hiệu trưởng trường THCS Tô Hiến Thành trao tặng các phần quà cho nhóm học sinh đạt giải trong hoạt động trải nghiệm trò chơi, tập huấn kĩ năng

Từ nhận diện cảm xúc, phân tích tình huống, thực hành nguyên tắc “dừng lại – suy nghĩ – lựa chọn”, nhận biết ranh giới an toàn đến xác định những người có thể tin cậy, tìm đến khi gặp khó khăn, mỗi hoạt động đều hướng tới hình thành năng lực tự phòng ngừa cho học sinh.

Một dấu ấn đáng chú ý của chương trình là sự phối hợp giữa Công an xã Ô Diên với các chuyên gia và nhóm sinh viên Khoa Tâm lý học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Việc đưa kiến thức tâm lý học vào hoạt động tuyên truyền pháp luật đã tạo nên cách tiếp cận liên ngành, giúp học sinh được trang bị đồng thời kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện cảm xúc và phương pháp điều chỉnh hành vi.

Đây cũng là cầu nối đưa kiến thức chuyên môn từ môi trường đại học đến gần hơn với thực tiễn giáo dục và công tác phòng ngừa tại cơ sở.

Không chỉ hướng tới từng học sinh, Ngày hội còn lan tỏa thông điệp về trách nhiệm chung của gia đình, nhà trường và xã hội.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Ô Diên ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của Công an xã và nhà trường trong đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; đặc biệt là việc kết hợp giáo dục pháp luật với tập huấn kỹ năng tâm lý, huy động sự tham gia của chuyên gia và các lực lượng phối hợp. Đây là hướng triển khai thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay tại môi trường học đường và cộng đồng dân cư.

Theo chỉ huy Công an xã Ô Diên, thông qua chương trình, đơn vị hướng tới xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên với nhà trường, gia đình và các tổ chức liên quan trong nắm tình hình, phát hiện sớm nguy cơ, hỗ trợ học sinh và phòng ngừa vi phạm pháp luật.

Bởi một hành vi lệch chuẩn không phải lúc nào cũng bắt đầu từ ý thức coi thường pháp luật; đôi khi còn xuất phát từ sự thiếu hụt kỹ năng, áp lực tâm lý, những mâu thuẫn không được giải quyết hoặc việc các em không biết tìm đến ai khi gặp khó khăn.

“Hiểu mình” để nhận diện những thay đổi bên trong; “Vững tâm” để làm chủ cảm xúc và hành vi; “Sống an toàn” để biết bảo vệ bản thân và tôn trọng người khác – đó không chỉ là thông điệp của Ngày hội mà còn là định hướng trong cách làm mới của Công an xã Ô Diên - lấy phòng ngừa làm trọng tâm, lấy học sinh làm trung tâm và lấy sự phối hợp của toàn xã hội làm nền tảng bảo vệ thế hệ trẻ.