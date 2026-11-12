Xác định rõ vai trò của công tác kiểm tra, giám sát trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng

ANTD.VN -Chiều 12/11/2026, Đoàn giám sát số 135-2 của Đảng ủy CATP Hà Nội tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Đảng ủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an xã Ứng Thiên, Công an xã Hoài Đức và Công an phường Xuân Phương.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP, Trưởng đoàn giám sát chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Đại tá Trần Quyết Thắng, Phó Chủ nhiệm Thường trực, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATP; Thượng tá Phan Tuấn Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATP, Phó Trưởng đoàn giám sát; các thành viên Đoàn giám sát số 135-2; đại diện cấp ủy địa phương cùng các đồng chí Bí thư Đảng ủy, đại diện cấp ủy, chỉ huy Công an 03 đơn vị được giám sát.

Đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở

Thực hiện Quyết định số 135-QĐ/ĐUCA ngày 28/9/2026 của Đảng ủy CATP, Đoàn giám sát số 135-2 đã tiến hành giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an 03 xã, phường về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới; các văn bản hướng dẫn của cấp trên và Nghị quyết số 11-NQ/ĐUCA ngày 16/12/2025 của Đảng ủy CATP về phong trào thi đua “Ba nhất”.

Trung tá Nguyễn Thị Huyền, Thư ký Đoàn giám sát trình bày dự thảo báo cáo kết quả giám sát tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Thư ký Đoàn giám sát đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với 03 đơn vị. Theo đó, trong điều kiện tổ chức bộ máy Công an cấp xã mới được kiện toàn, khối lượng công việc lớn, Đảng ủy Công an các đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Các Đảng ủy đã ban hành quy chế làm việc, phân công đảng ủy viên phụ trách các chi bộ trực thuộc; tổ chức quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, văn bản của cấp trên; duy trì hoạt động của 15 chi bộ, thực hiện nền nếp sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tiếp tục được quan tâm, nhiều chỉ tiêu công tác đạt kết quả tích cực, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đối với phong trào thi đua “Ba nhất”, các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, đăng ký mô hình, tổ chức lấy ý kiến Nhân dân và triển khai những hoạt động gắn với đặc điểm địa bàn, lĩnh vực công tác. Nổi bật, Công an xã Hoài Đức đăng ký triển khai 07 mô hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng mô hình điểm “Thôn Giang Xá Ba nhất về an ninh, trật tự”. Công an xã Ứng Thiên đăng ký 06 mô hình, tổ chức lấy ý kiến 142 lượt người dân và giải quyết 05/05 lượt phản ánh, kiến nghị. Công an phường Xuân Phương xây dựng các mô hình gắn với công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại khu dân cư, trường học và trật tự giao thông đô thị.

Đại tá Trần Quyết Thắng, Phó Chủ nhiệm Thường trực, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATP phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Trần Quyết Thắng, Phó Chủ nhiệm Thường trực, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATP ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu đánh giá thực chất vai trò lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm người đứng đầu; gắn việc triển khai nghị quyết, chỉ thị với những nhiệm vụ, sản phẩm và kết quả cụ thể. Công tác giám sát phải bảo đảm khách quan, chính xác, phát huy vai trò hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức đảng nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tá Phan Tuấn Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATP, Phó Trưởng đoàn giám sát điều hành phần thảo luận tại Hội nghị.

Tiếp đó, đại diện Đảng ủy, chỉ huy Công an 03 đơn vị đã tham gia thảo luận, báo cáo và đóng góp ý kiến đối với dự thảo báo cáo kết quả giám sát. Các ý kiến tập trung làm rõ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; công tác tổ chức sinh hoạt chi bộ, kiểm tra, giám sát; việc triển khai phong trào thi đua “Ba nhất” và những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới.

Đại diện Đảng ủy Công an 3 xã, phường phát biểu, trao đổi, làm rõ các nội dung tại Hội nghị.

Trên tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, đại diện các đơn vị cơ bản thống nhất với những nội dung đánh giá của Đoàn giám sát; đồng thời trao đổi, bổ sung thông tin, tài liệu và các kết quả triển khai thực tế. Các thành viên Đoàn giám sát cũng tham gia ý kiến về việc đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt chi bộ, tăng cường trách nhiệm của cấp ủy và nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát ngay từ cơ sở.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy trách nhiệm người đứng đầu

Phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Giám đốc CATP, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận tinh thần trách nhiệm của Đoàn giám sát và sự phối hợp của 3 đơn vị. Đồng chí nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; yêu cầu các cấp ủy tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 50-CT/TW, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy dân chủ, tự phê bình và phê bình, gắn nội dung sinh hoạt với nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm của người đứng đầu.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP, Trưởng đoàn giám sát phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát theo hướng chủ động phát hiện, cảnh báo sớm, phòng ngừa vi phạm từ cơ sở; phát huy trách nhiệm của đảng ủy viên phụ trách các chi bộ. Đối với phong trào thi đua “Ba nhất”, cần chú trọng hiệu quả thực chất, xác định rõ mục tiêu, sản phẩm cụ thể của từng mô hình, gắn với công tác chuyên môn, xây dựng lực lượng và phục vụ Nhân dân; đồng thời quan tâm tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân.

Kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Tuân yêu cầu Đoàn giám sát tiếp thu các ý kiến, rà soát hồ sơ, tài liệu, hoàn thiện dự thảo báo cáo bảo đảm khách quan, chính xác, đúng quy định. Đảng ủy Công an 3 đơn vị cần tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và hiệu quả kiểm tra, giám sát, tạo chuyển biến thực chất trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.