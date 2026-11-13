Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đo lường

ANTD.VN - Với 457/457 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, trong phiên họp sáng nay, 13/11, Quốc hội đã thông qua dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.

Trước đó, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ Vũ Hải Quân trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.

Báo cáo nêu rõ, về đổi mới phương thức kiểm soát phương tiện đo nhóm 2, t iếp thu ý kiến, dự thảo Luật đã chỉnh lý khoản 4 Điều 34c theo hướng kết quả khai thác, phân tích dữ liệu về kiểm định, kiểm tra trên nền tảng số hoạt động đo lường chỉ là một trong những căn cứ để xem xét, điều chỉnh chu kỳ kiểm định, biện pháp kiểm soát đối với từng loại phương tiện đo nhóm 2, phù hợp với đặc tính kỹ thuật đo lường, độ ổn định của phương tiện đo trong quá trình sử dụng, tiến bộ khoa học, công nghệ và yêu cầu quản lý. Đối với phương tiện đo tác động trực tiếp đến sức khỏe, an toàn tính mạng của con người, việc điều chỉnh phải được thực hiện thận trọng, trên cơ sở thí điểm, đánh giá tác động và gắn với biện pháp hậu kiểm, bảo đảm an toàn, sức khỏe và quyền lợi kinh tế của người sử dụng…

Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Vũ Hải Quân trình bày báo cáo tiếp thu giải trình

Về công bố năng lực của tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm (Điều 25), các nội dung cốt lõi của cơ chế công bố năng lực đã được quy định trong Luật: Khoản 2 Điều 25 xác định rõ đối tượng công bố năng lực và nguyên tắc tổ chức tự công bố, chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm; Điều 36 quy định quyền, nghĩa vụ của tổ chức trong phạm vi lĩnh vực đã công bố. Cơ chế công bố không phải là thủ tục chấp thuận trước; việc hạn chế quyền cung cấp dịch vụ chỉ được thực hiện thông qua đình chỉ, hủy bỏ kết quả công bố năng lực theo quy định của Luật.

Tiếp thu nội dung này, dự thảo Luật đã chỉnh lý làm rõ khoản 4 Điều 25 giao Chính phủ quy định chi tiết về việc công bố, điều chỉnh, đình chỉ, hủy bỏ kết quả công bố năng lực và việc chỉ định tổ chức.

Kết quả biểu quyết

Về các hành vi bị nghiêm cấm, dự thảo Luật chỉnh lý tên Điều 7, khoản 4 (giả mạo, tẩy xóa, sửa chữa trái phép vật mang dữ liệu về kết quả, tình trạng kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm) và bổ sung khoản 5 (cố ý tác động trái phép vào mạng truyền dữ liệu đo, dữ liệu đo lường, hệ thống quản trị dữ liệu đo lường).

Về kiểm soát lượng hàng đóng gói sẵn, dự thảo Luật bãi bỏ dấu định lượng nhưng không bãi bỏ yêu cầu kiểm soát lượng của hàng đóng gói sẵn: Điều 32 quy định lượng của hàng đóng gói sẵn phải phù hợp với thông tin ghi trên nhãn và yêu cầu kỹ thuật đo lường, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu phải bảo đảm các yêu cầu này; điểm e khoản 2 Điều 39 bổ sung nghĩa vụ thiết lập biện pháp kiểm soát lượng phù hợp và lưu giữ hồ sơ, dữ liệu phục vụ kiểm tra; khoản 6 Điều 3 quy định chuyển tiếp đối với dấu định lượng. Trên cơ sở khoản 4 Điều 32, Nghị định sẽ quy định đầy đủ yêu cầu về lượng thiếu cho phép, phương pháp lấy mẫu, đánh giá theo lô và thời hạn lưu giữ hồ sơ theo từng nhóm sản phẩm, không để phát sinh khoảng trống trong kiểm soát, bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng.

Về điều kiện bảo đảm thi hành, nhất là kiểm tra ở cấp xã, dự thảo Luật đã giới hạn phạm vi kiểm tra của Chủ tịch UBND cấp xã ở các nội dung đơn giản, phù hợp năng lực cấp xã (tại chợ, trung tâm thương mại, địa điểm kinh doanh hàng hóa phục vụ dân sinh; đối với phương tiện đo, tình trạng phê duyệt mẫu, kiểm định phương tiện đo nhóm 2 và việc ghi lượng của hàng đóng gói sẵn). Đối với vụ việc vượt quá thẩm quyền, khả năng chuyên môn, cấp xã lập hồ sơ ban đầu và chuyển cơ quan có thẩm quyền…