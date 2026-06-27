Nhận giải Độc đắc gần 10 tỷ đồng khi mua Vietlott SMS trên BIDV SmartBanking

ANTD.VN - Sáng 23/6, Vietlott đã trao giải Độc đắc Lotto 5/35 trị giá gần 10 tỷ đồng cho một khách hàng đến từ Quảng Trị. Điều đặc biệt là tấm vé trúng thưởng được mua ngay trên app ngân hàng BIDV SmartBanking với giá 60.000 đồng.

Người chơi Vietlott lựa chọn chuyển sang kênh số

Chủ nhân giải thưởng là anh H., hiện sinh sống tại Quảng Trị và làm việc trong lĩnh vực xây dựng. Là người yêu thích các sản phẩm xổ số tự chọn, anh đã đồng hành cùng Vietlott trong nhiều năm và thường xuyên tham gia các sản phẩm như Lotto 5/35, Mega 6/45, Power 6/55 hay Keno.

Trước đây, anh chủ yếu mua vé giấy tại các điểm bán truyền thống. Tuy nhiên, từ đầu năm 2026, anh bắt đầu trải nghiệm dịch vụ Vietlott SMS trên BIDV SmartBanking và chuyển hẳn sang hình thức mua vé trực tuyến.

Chủ nhân giải Độc đắc gần 10 tỷ đồng nhận thưởng tại lễ trao giải do Vietlott tổ chức ngày 23/6.

Là khách hàng sử dụng BIDV SmartBanking trong các giao dịch hằng ngày, anh đánh giá cao việc có thể đăng ký và mua Vietlott ngay trên ứng dụng ngân hàng quen thuộc mà không cần cài đặt hay sử dụng thêm nền tảng khác. Theo anh H., việc chuyển từ vé giấy sang Vietlott SMS không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn phù hợp hơn với nhịp sống bận rộn của người lao động hiện nay.

Mua Vietlott thuận tiện trên BIDV SmartBanking

Sau thời gian sử dụng, anh H. cho biết Vietlott SMS trên BIDV SmartBanking mang lại nhiều tiện ích so với hình thức mua vé truyền thống.

Người chơi có thể tham gia dự thưởng mọi lúc, mọi nơi ngay trên điện thoại mà không cần tìm đến điểm bán. Việc lựa chọn sản phẩm, bộ số yêu thích hay kiểm tra lịch sử giao dịch đều được thực hiện trên cùng một ứng dụng.

Bên cạnh đó, người dùng có thể chủ động theo dõi kết quả quay số mở thưởng, cập nhật thông tin trả thưởng cũng như các kỳ quay số mới. Mọi thao tác đều được thực hiện liền mạch trên nền tảng ngân hàng số quen thuộc.

Từ một giao dịch nhỏ đến giải thưởng lớn

Trong kỳ quay số mở thưởng Lotto 5/35 số 00707 ngày 17/6/2026, anh H. đã mua vé dự thưởng trên BIDV SmartBanking với giá trị chỉ 60.000 đồng. Tấm vé này sau đó đã mang về giải Độc đắc trị giá lên tới 9.985.452.500 đồng.

Chia sẻ tại lễ trao giải ngày 23/6, anh cho biết: "Tôi nhận được thông báo nhưng vẫn khá bối rối. Hôm đó tôi vẫn đi làm ca đêm như bình thường. Đến sáng hôm sau, tôi mới trực tiếp đến Vietlott để xác minh thông tin và khi đó mới thực sự tin mình đã trúng giải".

Anh H. chia sẻ niềm vui cùng gia đình sau khi nhận giải Độc đắc trị giá gần 10 tỷ đồng từ tấm vé Vietlott mua trên BIDV SmartBanking.

Trước đó, anh từng trúng thưởng từ sản phẩm Keno. Với giải thưởng gần 10 tỷ đồng lần này, anh dự định sẽ dành một phần để chăm lo cho gia đình, hỗ trợ người thân, đồng thời trích 150 triệu đồng đóng góp vào Quỹ Tâm Tài Việt.

Từ một giao dịch nhỏ trên ứng dụng ngân hàng quen thuộc, anh H. đã nhận được phần thưởng ngoài mong đợi. Câu chuyện cũng phần nào phản ánh xu hướng người dùng ngày càng ưu tiên thực hiện các nhu cầu giải trí, mua sắm và thanh toán trên nền tảng số.

Bên cạnh tính năng Vietlott SMS, BIDV SmartBanking hiện còn cung cấp hệ sinh thái tiện ích đa dạng như đặt vé xem phim, vé máy bay, tàu/xe, mua sắm VnShop…, đáp ứng nhu cầu giao dịch hằng ngày trên cùng một ứng dụng.

Hướng dẫn mua xổ số Vietlott trên BIDV SmartBanking:

Bước 1: Đăng nhập BIDV SmartBanking > Gõ “Vietlott SMS” tại thanh tìm kiếm

Bước 2: Tại trang chủ Vietlott SMS, chọn loại hình vé cần mua

Bước 3: Chọn bộ số bạn mong muốn và bấm chọn "Mua vé"

Bước 4: Chọn kỳ mua vé và bấm "SMS Đặt vé"

Bước 5: Hệ thống sẽ chuyển hướng đến màn hình tin nhắn với cú pháp có sẵn và gửi đến 9969

Bước 6: Nhận tin nhắn thông báo xác nhận đặt vé và xác nhận thanh toán trên tài khoản.