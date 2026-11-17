ANTD.VN - Sau khi ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp rời đi, ban nhạc Ngũ Cung có những xáo trộn nhất định. Thủ lĩnh - nhạc sĩ Trần Thắng đã đưa Ngũ Cung trở lại với đội hình trẻ đầy sức sống, tiếp tục hành trình giữ gìn di sản bằng âm nhạc.

Ban nhạc Ngũ Cung ra sao khi Đỗ Hoàng Hiệp rời đi?

Sau khi ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp rời đi vào tháng 5/2024, Ngũ Cung vẫn duy trì hoạt động sáng tạo và biểu diễn với nhiều dấu mốc đáng nhớ. Tháng 11 cùng năm, ban nhạc chính thức ra mắt album "Di sản" gồm 11 ca khúc, cùng những MV nổi bật như "Chung một ước mơ", "Cô Đôi thượng ngàn". Bên cạnh đó, ban nhạc giới thiệu đến công chúng các sản phẩm âm nhạc như "Cung đàn mùa xuân" kết hợp cùng nghệ sĩ Trọng Tấn hay "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" phiên bản Rock.

Ban nhạc Ngũ Cung hoạt động với nhiều thành viên mới và trẻ

Song song với hoạt động âm nhạc, Ngũ Cung còn góp mặt tại nhiều sân khấu và chương trình nghệ thuật như Concert Quốc gia "Âm vang Tổ quốc", "Tự hào là người Việt Nam 2026", "Rock Concert - Thái Nguyên bừng sáng", "Rock Concert - Trái tim Việt Nam", "WeFest 2026", "Đông Fest", "Hà Nội Rock"...

Hiện tại, Ngũ Cung hoạt động với đội hình năm thành viên gồm: thủ lĩnh - nhạc sĩ Trần Thắng (sinh năm 1986, guitarist, sáng tác), Hồng Phi (sinh năm 1994, hát chính), Hoàng Bách (sinh năm 2006, bassist, hát bè), Hoàng Bắc (sinh năm 2006, guitarist) và Huy Nguyễn (sinh năm 2011, drummer). Mỗi người đảm nhận vai trò chuyên môn riêng, cùng đóng góp vào hoạt động sáng tạo và biểu diễn của ban nhạc.

Thời gian qua, Ngũ Cung tham gia nhiều chương trình ca nhạc lớn

Thủ lĩnh Trần Thắng - "trái tim" của Ngũ Cung

Sau 19 năm hoạt động, ban nhạc Ngũ Cung hiện chỉ còn thủ lĩnh - nhạc sĩ Trần Thắng là thành viên đời đầu. Bốn thành viên còn lại đều là những nhân tố trẻ. Nhìn lại hành trình dài đó, Trần Thắng cho rằng ban nhạc nào cũng sẽ trải qua những giai đoạn thuận lợi và khó khăn, có những thử thách, thậm chí thất bại nhưng với anh, đó đều là những trải nghiệm cần thiết để mỗi người trưởng thành hơn. Mỗi thành viên từng đồng hành đều có những đóng góp và dấu ấn riêng; mỗi giai đoạn phát triển của ban nhạc cũng có giá trị riêng.

Với Trần Thắng, mỗi tác phẩm âm nhạc đều là cơ hội để kể câu chuyện và gửi gắm thông điệp văn hóa. Thông qua ngôn ngữ Rock, anh muốn đưa những chất liệu dân gian, những nét đẹp trong đời sống và lao động của người Việt đến gần hơn với công chúng. Tinh thần ấy được anh và Ngũ Cung theo đuổi qua nhiều giai đoạn sáng tạo, từ những tác phẩm như "Cướp vợ", album "Cao nguyên đá" cho đến "Di sản", với mong muốn mỗi sản phẩm đều mang một câu chuyện và dấu ấn văn hóa riêng.

Ngũ Cung mới - tinh thần, sức sống mới

Với những thành viên mới, từ ngày đầu thành lập Ngũ Cung, Trần Thắng và tay trống Nguyễn Hùng Cường đã tâm niệm rằng người nghệ sĩ không chỉ làm công việc sáng tạo và truyền tải những thông điệp văn hóa qua âm nhạc mà còn có trách nhiệm vun vén, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm và tinh thần làm nghề cho thế hệ kế thừa - điều họ từng nhận từ những người thầy của mình.

“Tôi thực sự tự hào về đội hình Ngũ Cung hiện tại. Dù còn trẻ, các thành viên đều có nền tảng chuyên môn, tinh thần làm nghề nghiêm túc, sự sáng tạo và cá tính âm nhạc riêng. Điều tôi đặc biệt trân trọng là các bạn không chỉ có tình yêu với Rock mà còn dành nhiều sự quan tâm cho văn hóa và những giá trị di sản của đất nước. Mỗi người mang đến một màu sắc khác nhau, nhưng khi cùng đứng trên sân khấu, chúng tôi có chung tinh thần cống hiến và mong muốn truyền tải năng lượng âm nhạc đến khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ”, anh chia sẻ.

Ngũ Cung luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến văn hóa, lịch sử và chất liệu âm nhạc dân gian Việt Nam, đặc biệt là những chất liệu văn hóa vùng miền phía Bắc. Ban nhạc mong muốn đưa những câu chuyện, hình ảnh và tinh thần văn hóa ấy vào ngôn ngữ âm nhạc Rock, tạo nên sự giao thoa giữa giá trị truyền thống và tinh thần âm nhạc đương đại.

Trong tương lai, Ngũ Cung sẽ tiếp tục đào sâu con đường kết nối Rock với di sản và văn hóa Việt Nam, đồng thời mở rộng cách kể những câu chuyện văn hóa bằng âm nhạc. Ban nhạc cũng mong muốn tìm kiếm và thử nghiệm thêm những cách tiếp cận mới trong sáng tạo và trình diễn, để đưa các giá trị văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

“Với chúng tôi, phát triển không đồng nghĩa với việc phải thay đổi bản sắc để chạy theo những xu hướng đang thịnh hành. Ngũ Cung không cần trở thành một ban nhạc khác để hợp với thời đại. Ngũ Cung cần khiến thời đại nhận ra giá trị của chính mình. Đó cũng là tinh thần mà chúng tôi muốn tiếp tục theo đuổi: kiên định với bản sắc Rock, không ngừng đổi mới trong cách thể hiện và góp phần đưa những giá trị văn hóa Việt Nam vào dòng chảy âm nhạc đương đại”, nhạc sĩ Trần Thắng nói.