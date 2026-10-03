Đảm bảo an ninh, trật tự giải bơi chải thuyền rồng và ván súp tại hồ Tây

ANTD.VN - Trong hai ngày 03 và 04/10/2026, Giải bơi chải thuyền rồng và Ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026 được tổ chức tại khu vực Vườn hoa Lý Tự Trọng và mặt nước Hồ Tây, đoạn từ Vườn hoa Lý Tự Trọng đến chùa Trấn Quốc. Đây là hoạt động thể thao góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa, cảnh quan Hồ Tây, tạo không khí sôi nổi cho người dân và du khách.

CAP Tây Hồ làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại Giải bơi chải thuyền rồng và Ván SUP Hà Nội 2026

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, Công an phường Tây Hồ triển khai phân công lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực diễn ra giải; tập trung nắm tình hình, phòng ngừa trộm cắp, móc túi, gây rối trật tự công cộng và các hành vi vi phạm pháp luật. Các tổ công tác được yêu cầu chủ động dự kiến tình huống, chuẩn bị biện pháp giải quyết, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo đảm an toàn cho vận động viên, đại biểu, người dân và du khách.

Nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự cho giải được gắn với phong trào thi đua “Ba nhất”: “Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”, thể hiện bằng những việc làm cụ thể của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Đó là chấp hành nghiêm phân công, có mặt đúng giờ, giữ vững vị trí công tác; nêu cao trách nhiệm, chủ động phòng ngừa và xử lý tình huống; tận tình hướng dẫn, hỗ trợ Nhân dân, ứng xử văn minh, chuẩn mực trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tổ công tác làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại khu vực diễn ra giải bơi chải

Để giải diễn ra an toàn, Công an phường Tây Hồ đề nghị người dân và du khách chấp hành hướng dẫn của Ban tổ chức và lực lượng chức năng; dừng, đỗ phương tiện đúng nơi quy định, giữ thông thoáng lối đi; chủ động bảo quản tài sản cá nhân, không chen lấn, xô đẩy, không gây mất trật tự. Khi theo dõi các nội dung thi đấu trên mặt nước, cần giữ khoảng cách an toàn, chú ý trông coi trẻ em, không tự ý xuống nước hoặc đi vào khu vực thi đấu; vận động viên tuân thủ quy định và hướng dẫn an toàn của Ban tổ chức.

Mỗi người tham dự hãy cùng giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác xuống hồ và khu vực công cộng; kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu mất an ninh, trật tự hoặc tình huống cần hỗ trợ.

Sự chủ động của lực lượng Công an cùng ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân sẽ góp phần tạo nên một giải đấu an toàn, văn minh, để lại hình ảnh đẹp về Tây Hồ trong lòng vận động viên và du khách. Đây cũng là cách Công an phường Tây Hồ đưa phong trào “Ba nhất” vào thực tiễn, lấy sự bình yên và an toàn của Nhân dân làm mục tiêu trong từng nhiệm vụ.