Iran tuyên bố ngừng tấn công trả đũa sau khi Mỹ tạm dừng không kích

ANTD.VN - Ngày 26-7, Iran tuyên bố đã dừng các hoạt động tấn công đáp trả trong khu vực sau khi Mỹ ngừng các cuộc không kích nhằm vào nước này trong hai đêm qua.

Đường phố Thủ đô Tehran, Iran ngày 24-7-2026

Người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia nêu rõ: "Do chiến lược của chúng tôi về cơ bản mang tính đáp trả, nên chúng tôi cũng đã dừng các hoạt động trả đũa".

Theo đài CBS dẫn lời các quan chức khu vực giấu tên, Mỹ đã tạm dừng làn sóng không kích nhằm vào Iran nhằm tránh làm gián đoạn các cuộc đàm phán ngoại giao trực tiếp giữa Iran và Oman.

Bộ Ngoại giao Iran cho biết, trong hai ngày 24 và 25-7, Iran và Oman đã tiến hành một số vòng đối thoại tại Tehran ở cấp Thứ trưởng Ngoại giao.

Nội dung tập trung thảo luận về các nguyên tắc chung và cơ chế thực tế nhằm bảo đảm hoạt động đi lại an toàn tại eo biển Hormuz.

Bộ Ngoại giao Iran cho biết các cuộc đối thoại đã đạt được tiến triển, song tình hình tại tuyến hàng hải chiến lược này hiện chưa có thay đổi.

Trong khi đó, trang Axios dẫn các nguồn tin cho biết quân đội Mỹ vẫn tiếp tục chuẩn bị các kế hoạch dự phòng để nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran, mặc dù Tổng thống Donald Trump chưa ban hành lệnh triển khai.

Theo Axios, ông Trump đã ra lệnh tạm dừng các cuộc không kích ngày 25-7, chấm dứt chuỗi 13 ngày tấn công liên tiếp vào Iran.