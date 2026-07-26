Trung Quốc kích hoạt khẩn cấp ứng phó thảm họa quốc gia tại Quảng Đông do bão Noul

ANTD.VN - Ủy ban Quốc gia về Phòng chống, giảm nhẹ và cứu trợ thảm họa của Trung Quốc ngày 26-7 đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp ứng phó thảm họa quốc gia cấp IV đối với tỉnh Quảng Đông sau khi khu vực này bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão Noul.

Bão gây mưa lớn diện rộng tại Quảng Đông

Một nhóm công tác đã được cử đến các khu vực bị ảnh hưởng để đánh giá tình hình thực tế, hướng dẫn và hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc di dời và tái định cư người dân bị ảnh hưởng và nỗ lực đảm bảo các nhu cầu sinh hoạt cơ bản của họ.

Ủy ban Phát triển và cải cách Quốc gia đã phân bổ 100 triệu nhân dân tệ để hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả thảm họa ở Quảng Đông.

Số tiền này sẽ được sử dụng chủ yếu để khôi phục cơ sở hạ tầng bị hư hại, bao gồm đường sá và các công trình thủy lợi, cũng như các cơ sở dịch vụ công cộng như trường học và bệnh viện.

Nhiều khu vực khẩn cấp ứng phó lũ lụt

Trong khi đó, Bộ Tài nguyên nước đã nâng cấp tình trạng khẩn cấp ứng phó lũ lụt đối với các tỉnh Giang Tây, Hồ Nam và Quảng Đông từ cấp IV lên cấp III, trong bối cảnh nguy cơ lũ lụt vùng núi cao.

Đánh giá rủi ro cho thấy 43 huyện thuộc các khu vực liền kề trên 3 tỉnh sẽ đối mặt với nguy cơ lũ lụt vùng núi ở mức báo động đỏ từ 8h sáng 26 đến 8h sáng 27-7, cho thấy nguy cơ xảy ra thảm họa rất cao.

Nhà chức trách cũng đã cử thêm hai đội công tác đến Giang Tây và Hồ Nam để hỗ trợ và hướng dẫn công tác kiểm soát lũ lụt.

Bão Noul, cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc năm nay, với gió mạnh và mưa lớn tàn phá tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, buộc 715.351 người phải sơ tán, hơn 700 chuyến bay ở Quảng Châu và Thâm Quyến bị hủy.