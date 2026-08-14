Tòa án Mỹ bác đơn kiện của chính quyền Tổng thống Trump nhằm vào Đại học Harvard

ANTD.VN - Một thẩm phán liên bang Mỹ ngày 13-8 đã bác đơn kiện của chính quyền Tổng thống Donald Trump cáo buộc Đại học Harvard không bảo vệ sinh viên Do Thái trước các hành vi quấy rối và phân biệt đối xử trong khuôn viên trường.

Khuôn viên Đại học Harvard

Thẩm phán liên bang Richard G. Stearns tại Boston cho rằng chính quyền Tổng thống Trump không chứng minh được Harvard vi phạm luật dân quyền liên bang.

Theo ông, các vụ việc được viện dẫn trong đơn kiện chủ yếu xảy ra trong năm học 2023-2024 và một số trường hợp vào tháng 3-2025, nhưng “quá riêng lẻ và rời rạc” để chứng minh tình trạng vi phạm kéo dài.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết không đồng tình với phán quyết và đang xem xét các bước đi tiếp theo.

Chính quyền Tổng thống Trump khởi kiện Harvard hồi tháng 3, cáo buộc trường đại học danh tiếng này không bảo vệ sinh viên Do Thái trong làn sóng biểu tình ủng hộ Palestine sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7-10-2023. Phía chính phủ cho rằng một số sinh viên Do Thái đã bị quấy rối, hành hung và đe dọa.

Trường Harvard trước đó khẳng định cam kết bảo đảm môi trường an toàn, tôn trọng đối với cộng đồng sinh viên Do Thái và Israel. Hiệu trưởng Alan M. Garber cho biết trường đã thành lập một nhóm chuyên trách chống chủ nghĩa bài Do Thái, đồng thời cải tổ chính sách kỷ luật và thay đổi một số vị trí lãnh đạo.

Trong vụ kiện, chính phủ còn tìm cách thu hồi hàng tỷ USD tài trợ nghiên cứu liên bang đã cấp cho Harvard kể từ tháng 10-2023, viện dẫn Điều VI của Đạo luật Dân quyền năm 1964, trong đó cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc hoặc nguồn gốc quốc gia.

Vụ kiện là một phần trong cuộc đối đầu kéo dài giữa chính quyền Tổng thống Trump và Harvard sau khi trường từ chối một loạt yêu cầu của Nhà Trắng. Chính quyền Mỹ cũng từng tìm cách cắt tài trợ nghiên cứu và hạn chế khả năng tiếp nhận sinh viên nước ngoài của Harvard.