Cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái lĩnh 16 năm 6 tháng tù sau phiên tòa được tuyên vô tội

ANTD.VN - Chiều 29-9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra phán quyết đối với 10 bị cáo trong vụ án “Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ và Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, xảy ra tại mỏ Núi Ngàng, tỉnh Yên Bái (cũ).

Công bố bản án, Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hà Nội đánh giá hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tài nguyên quốc gia, vì hám lợi nên phạm tội dù các bị cáo có đủ nhận thức.

Đối với tội “Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ”, HĐXX xác định, trách nhiệm cao nhất thuộc về bị cáo Đinh Tiến Hùng (cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái (cũ). Tiếp đến là các bị cáo Lăng Đức Hân, Nguyễn Văn Hậu và Nguyễn Trọng Tuấn.

Cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái Đinh Tiến Hùng (hàng trên, ngoài cùng, bên trái) cùng các bị cáo liên quan tại phiên tòa sơ thẩm lần hai.

Theo HĐXX, lời khai tại phiên tòa của các bị cáo phù hợp với lời khai trong quá trình điều tra và cũng phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập. Do đó đủ cơ sở xác định, các bị cáo đã thực hiện các hành vi phạm tội như bản cáo trạng xác định.

HĐXX sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hà Nội trên cơ sở đó quyết định tuyên phạt cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái (cũ) Đinh Tiến Hùng 13 năm về tội “Sử dụng trái phép vật liệu nổ” và 3 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. Tổng hình phạt cả 2 tội danh, bị cáo Hùng phải chấp hành mức án chung là 16 năm 6 tháng tù.

Cùng 2 tội danh trên 3 bị cáo tiếp theo là Nguyễn Trọng Tuấn, Nguyễn Văn Hậu, Lăng Đức Hân lần lượt bị phạt tổng 14 năm tù, 11 năm 6 tháng tù và 16 năm tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt, người thấp nhất 30 tháng tù được hưởng án treo và người phải nhận mức án cao nhất 10 năm tù.

Trước đó, tại phần xét hỏi, Đinh Tiên Hùng thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố. Cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn xác nhận, việc bản thân đã thay đổi nội dung tường trình khi ở trong trại tạm giam và thừa nhận thời gian đầu khi bị tạm giam đã tường trình không đúng sự thật khách quan của vụ án.

Nội dung vụ án cho thấy, Đinh Tiến Hùng góp 3,2 tỷ đồng vào dự án tuyển quặng nhưng không được thực hiện. Hùng sau đó bàn cách lợi dụng việc làm đường để khai thác trái phép quặng tại mỏ Núi Ngang.

Tháng 4-2020, Nguyễn Văn Hậu và Nguyễn Trọng Tuấn thỏa thuận hợp tác đầu tư với nhóm của Đinh Tiến Hùng, gồm Hùng, Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Hoàng Hà. Nhóm này cam kết góp 10 tỷ đồng để sửa chữa Nhà máy tuyển quặng tại Núi Ngang của Công ty Tuyến Huy.

Theo thỏa thuận, Tuấn chịu trách nhiệm mua quặng từ nơi khác về lọc tuyển. Lợi nhuận được chia cho nhóm Đinh Tiến Hùng 40%, còn Hậu và Tuấn hưởng 60%. Nhóm góp vốn còn được nhận 500.000 đồng mỗi tấn tinh quặng cho đến khi thu hồi đủ 10 tỷ đồng.

Từ tháng 5 đến tháng 6-2020, Đinh Tiến Hùng chuyển 3,2 tỷ đồng, Nguyễn Hoàng Hà chuyển 1,8 tỷ đồng và Nguyễn Mạnh Hùng chuyển 3 tỷ đồng cho Tuấn. Khoản 2 tỷ đồng Nguyễn Mạnh Hùng cho Tuấn vay trước đó được tính vào vốn góp.

Do việc tuyển quặng không được triển khai, tháng 7-2020, Đinh Tiến Hùng và Tuấn bàn lập hồ sơ xin cải tạo, nâng cấp đường vào mỏ Núi Ngang với mục đích là lợi dụng việc thi công đường để xin phép vận chuyển vật liệu nổ lên mỏ nhằm khai thác quặng thu hồi vốn.

Đinh Tiến Hùng sau đó giới thiệu Lăng Đức Hân (Giám đốc Công ty Ngọc Tâm) tham gia do doanh nghiệp này có giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và khả năng nổ mìn… Khi các bị cáo trong vụ án vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ và khai thác trái phép đá chứa quặng chì - kẽm tại mỏ Núi Ngang thì bị phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan chức năng xác định, số đá chứa chì - kẽm các bị cáo đã khai thác có tổng khối lượng hơn 1.000 tấn. Các bị cáo chưa thu lợi nhưng theo kết luận định giá số đá trên có trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Trước phiên tòa này (diễn ra trong 2 ngày 28 và 29-9), tháng 11-2023, Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái (cũ) đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái Đinh Tiến Hùng vô tội, 9 bị cáo liên quan lần lượt phải nhận từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 19 năm tù.

Sau đó, vụ án bị kháng nghị và năm 2024, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội (nay là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội) xử phúc thẩm với tuyên bố hủy án sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái để điều tra, xét xử lại.