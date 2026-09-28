Cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái bị đề nghị đến 17 năm 6 tháng tù

ANTD.VN - Tại tòa, cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái Đinh Tiến Hùng thừa nhận đã từng tường trình sai sự thật và nay nhận tội, đồng thời cho biết lời khai tại phiên tòa là khách quan.

Ngày 28-9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái (cũ) Đinh Tiến Hùng cùng 9 bị cáo liên quan về các tội “Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ” và “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Tại phần xét hỏi, Đinh Tiên Hùng thừa nhận nội dung cáo trạng xác định bị cáo này đã vận chuyển trái phép hơn 1,8 tấn vật liệu nổ, hơn 2.400 kíp nổ và sử dụng trái phép vật liệu nổ tại mỏ Núi Ngàng; đồng thời khai thác trái phép hơn 1.000 tấn đá chứa quặng chì - kẽm.

Cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái (chính giữa) và các bị cáo liên quan tại phiên tòa.

Trước Hội đồng xét xử (HĐXX) bị cáo Hùng xác nhận, việc bản thân đã thay đổi nội dung tường trình khi ở trong trại tạm giam. Cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái cũng thừa nhận thời gian đầu khi bị tạm giam đã tường trình sai sự thật, không đúng.

Sau khi suy nghĩ lại, Hùng đã gặp quản giáo và đề xuất được gặp điều tra viên để khai lại. "Bị cáo thừa nhận phạm 2 tội danh", bị cáo Hùng khai trước tòa và khẳng định không bị đe dọa, lời khai trước tòa là tự nguyện, khách quan.

Kết thúc phần xét hỏi, phiên tòa bước sang tranh luận. Đại diện Viện viện kiểm sát luận tội các bị cáo và đề nghị mức án đối với từng bị cáo trong vụ án.

Theo đó, Viện kiểm sát (VKS) đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh Tiến Hùng từ 13 năm tù đến 14 năm tù về tội “Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ” và từ 3 năm tù đến 3 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. Tổng hình phạt cả 2 tội danh là từ 16 năm tù đến 17 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo khác trong vụ án lần lượt bị VKS đề nghị phạt xử phạt thấp nhất từ 2 năm tù đến 2 năm 6 tháng tù và cao nhất từ 17 năm tù đến 18 năm 6 tháng tù, tương ứng với những tội danh bị truy tố.

Theo cáo trạng, Đinh Tiến Hùng góp 3,2 tỷ đồng vào dự án tuyển quặng nhưng không được thực hiện, sau đó bàn cách lợi dụng việc làm đường để khai thác trái phép quặng tại mỏ Núi Ngang.

Tháng 4-2020, Nguyễn Văn Hậu và Nguyễn Trọng Tuấn thỏa thuận hợp tác đầu tư với nhóm của Đinh Tiến Hùng, gồm Hùng, Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Hoàng Hà. Nhóm này cam kết góp 10 tỷ đồng để sửa chữa Nhà máy tuyển quặng tại Núi Ngang của Công ty Tuyến Huy.

Theo thỏa thuận, Tuấn chịu trách nhiệm mua quặng từ nơi khác về lọc tuyển. Lợi nhuận được chia cho nhóm Đinh Tiến Hùng 40%, còn Hậu và Tuấn hưởng 60%. Nhóm góp vốn còn được nhận 500.000 đồng mỗi tấn tinh quặng cho đến khi thu hồi đủ 10 tỷ đồng.

Từ tháng 5 đến tháng 6-2020, Đinh Tiến Hùng chuyển 3,2 tỷ đồng, Nguyễn Hoàng Hà chuyển 1,8 tỷ đồng và Nguyễn Mạnh Hùng chuyển 3 tỷ đồng cho Tuấn. Khoản 2 tỷ đồng Nguyễn Mạnh Hùng cho Tuấn vay trước đó được tính vào vốn góp.

Do việc tuyển quặng không được triển khai, tháng 7-2020, Đinh Tiến Hùng và Tuấn bàn lập hồ sơ xin cải tạo, nâng cấp đường vào mỏ Núi Ngang. Mục đích thực sự là lợi dụng việc thi công đường để xin phép vận chuyển vật liệu nổ lên mỏ, khai thác quặng nhằm thu hồi vốn.

Đinh Tiến Hùng sau đó giới thiệu Lăng Đức Hân (Giám đốc Công ty Ngọc Tâm) tham gia do doanh nghiệp này có giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và khả năng nổ mìn.

Ngày 18-10-2020, Hùng gặp Hậu và Tuấn tại một quán cà phê ở TP Yên Bái để thuyết phục Hậu đồng ý khai thác quặng. Hùng nói sẽ “đứng ra lo quan hệ, cơ chế”, còn Nguyễn Mạnh Hùng tìm người khai thác.

Đinh Tiến Hùng đề nghị sau khi bán quặng và trừ chi phí “quan hệ”, sản xuất, Hùng được hưởng 1/3 lợi nhuận. Sau cuộc bàn bạc, Hậu đồng ý khai thác quặng. Đinh Tiến Hùng và Tuấn thống nhất giao Nguyễn Mạnh Hùng tìm, thuê thợ nổ mìn, còn Lăng Đức Hân hoàn thiện hồ sơ vận chuyển vật liệu nổ lên mỏ.

Khi các bị cáo đang vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ và khai thác trái phép đá chứa quặng chì - kẽm tại mỏ Núi Ngang thì bị phát hiện, bắt giữ. Số đá chứa chì - kẽm đã khai thác có tổng khối lượng hơn 1.000 tấn. Các bị cáo chưa thu lợi. Theo kết luận định giá tài sản, số đá trên trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Theo hồ sơ, vụ án được khởi tố năm 2021 và đã được TAND tỉnh Yên Bái (cũ) đưa ra xét xử sơ thẩm vào tháng 11-2023. Tại phiên tòa này, bị cáo Đinh Tiến Hùng được tuyên vô tội, 9 bị cáo liên quan lần lượt phải nhận từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 19 năm tù.

Phiên tòa hiện đã chuyển sang phần nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào chiều mai (29-9).