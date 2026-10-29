Công an xã phát hiện, xử lý hành vi khai thác khoáng sản trái phép

ANTD.VN - Công an xã Hạ Bằng, Hà Nội vừa phát hiện hai người khai thác đá ong không có giấy phép tại thôn Bình Yên 2; vụ việc đã được phối hợp xác minh, hoàn thiện hồ sơ và xử lý theo quy định.

Ngày 24-10, tại thửa đất số 306, tờ bản đồ số 41, thuộc thôn Bình Yên 2, xã Hạ Bằng, thành phố Hà Nội, Công an xã Hạ Bằng phát hiện H.V.Đ (SN 1966) và H.V.K (SN 1964), cùng trú tại thôn Bình Yên 2, đang khai thác đá ong không có giấy phép của cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường khai thác đá ong trái phép tại địa bàn xã Hạ Bằng ngày 24-10

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Hạ Bằng đã phối hợp với Phòng Kinh tế xã xác minh, hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND xã xử lý vi phạm khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp mà không có giấy phép, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 47 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Công an xã phối hợp với Phòng Kinh tế đo phần đất đá ong đã bị khai thác.

Công an xã Hạ Bằng khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật về khai thác khoáng sản; hành vi khai thác tài nguyên trái phép sẽ bị phát hiện, xử lý theo quy định.