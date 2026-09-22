Công an phường giúp học sinh nhận diện cạm bẫy từ thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới

ANTD.VN - Công an phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) vừa phối hợp Trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông tổ chức buổi tuyên truyền chuyên đề về phòng ngừa tác hại của ma túy và thuốc lá điện tử. Buổi sinh hoạt có sự tham gia của toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh các khối lớp trong nhà trường.

Công an phường Hai Bà Trưng với nhiều biện pháp tuyên truyền pháp luật học đường

Nội dung tuyên truyền tập trung cung cấp kiến thức nền tảng, giúp học sinh nhận diện bản chất và những hệ lụy trực tiếp do ma túy gây ra đối với sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Cán bộ công an phường chỉ rõ những hiểm họa từ thuốc lá điện tử, các sản phẩm ngụy trang chứa chất hướng thần, cùng phương thức lôi kéo của những đối tượng xấu. Bằng phương pháp truyền đạt trực quan, buổi tuyên truyền hướng dẫn học sinh cách phân biệt các hợp chất gây nghiện độc hại thường núp bóng dưới vỏ bọc bắt mắt của các thiết bị pod, vape hay đồ uống, bánh kẹo trôi nổi.

Bên cạnh việc nhận biết các chất kích thích, cán bộ công an phường trang bị kỹ năng ứng xử thực tế khi học sinh đối diện với những tình huống bị lôi kéo. Học sinh được hướng dẫn cụ thể cách thức từ chối dứt khoát, kỹ năng tự bảo vệ mình trên không gian mạng và cách bảo mật thông tin cá nhân khi gặp các hội nhóm tiêu cực.

Khi phát hiện các dấu hiệu tàng trữ, buôn bán hoặc sử dụng chất cấm tại khu vực xung quanh trường học, học sinh có trách nhiệm thông báo ngay cho ban giám hiệu nhà trường hoặc cơ quan công an địa phương để xử lý kịp thời.

Trước đó, ngày 14-9-2026, Công an phường Hai Bà Trưng đã cùng Trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông tổ chức lễ ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông và bảo đảm an ninh trật tự học đường. Hoạt động này được triển khai ngay từ những tuần đầu tiên của năm học mới nhằm thiết lập trật tự kỷ cương cho học sinh.

Tại buổi lễ, cán bộ công an phường trực tiếp phổ biến các quy định của Luật Giao thông đường bộ, tập trung vào những lỗi vi phạm học sinh hay mắc phải. Cụ thể là hành vi điều khiển phương tiện cơ giới khi chưa đủ tuổi, đi không đúng làn đường, vượt đèn đỏ và việc không đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi ngồi trên xe máy, xe máy điện. Những quy định pháp luật về phòng chống bạo lực học đường, ngăn ngừa tình trạng tụ tập gây rối trật tự nơi công cộng cũng được quán triệt cụ thể đến từng lớp học.

Thông qua hoạt động ký cam kết tập thể giữa đại diện nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và học sinh, mỗi cá nhân xác định rõ nghĩa vụ tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông cũng như sinh hoạt hàng ngày. Việc ký biên bản cam kết hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục văn minh, an toàn, giảm thiểu tối đa các nguy cơ phát sinh vi phạm từ lứa tuổi vị thành niên.

Chuỗi hoạt động tuyên truyền liên tiếp giữa Công an phường Hai Bà Trưng và Trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông là biện pháp thiết thực nhằm chủ động phòng ngừa vi phạm pháp luật từ sớm, từ xa.

Trong giai đoạn tiếp theo, Công an phường tiếp tục phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn duy trì đều đặn công tác tuyên truyền, đồng thời tăng cường tuần tra, giám sát trật tự an toàn giao thông tại các tuyến phố quanh cổng trường học.