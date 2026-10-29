Công an Hà Nội hướng dẫn học sinh chủ động kiểm soát cảm xúc, hành vi ở lứa tuổi vị thành niên

ANTD.VN - Gần 2.000 học sinh Trường THCS Tân Lập vừa được Công an xã Ô Diên hướng dẫn các kỹ năng dừng lại trước khi phản ứng, điều hòa cảm xúc, suy nghĩ về hậu quả, từ chối sự lôi kéo và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ cha mẹ, thầy cô, lực lượng công an khi cần thiết.

Công tác trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện nguy cơ, phòng chống bạo lực học đường, sử dụng mạng xã hội an toàn cho học sinh được Công an xã Ô Diên triển khai tới gần 2.000 học sinh trường THCS Tân Lập.

Công an xã Ô Diên vừa phối hợp với Trường THCS Tân Lập tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật và tập huấn kỹ năng phòng ngừa vi phạm pháp luật cho gần 2.000 học sinh nhà trường.

Chương trình tập trung cập nhật những quy định pháp luật mới về Luật an ninh mạng, đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện nguy cơ, phòng chống bạo lực học đường, sử dụng mạng xã hội an toàn, thông minh và chủ động kiểm soát cảm xúc, hành vi ở lứa tuổi vị thành niên.

Đại úy Bùi Thị Khánh Ly - cán bộ Công an xã Ô Diên đã truyền đạt những nội dung pháp luật thiết thực, gắn với môi trường học đường và đời sống số của học sinh. Điểm nhấn của buổi tuyên truyền là việc phổ biến các quy định của Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026, giúp học sinh nhận diện những hành vi bị nghiêm cấm trên không gian mạng, nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân, tôn trọng danh dự, nhân phẩm và quyền riêng tư của người khác.

Thông qua các tình huống gần gũi với thực tế, học sinh được hướng dẫn nhận diện nguy cơ từ tin giả, thông tin chưa được kiểm chứng, hành vi xúc phạm, bắt nạt trên mạng, phát tán hình ảnh gây tổn thương người khác, lừa đảo trực tuyến và việc lợi dụng công nghệ để giả mạo hình ảnh, giọng nói. Qua đó, các em hiểu rõ hơn rằng không gian mạng không nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của pháp luật; mỗi lượt đăng tải, bình luận hay chia sẻ đều cần được cân nhắc về tính xác thực, trách nhiệm và hậu quả có thể phát sinh.

Bên cạnh nội dung pháp luật, chương trình chú trọng tập huấn kỹ năng phòng ngừa bạo lực học đường, giải quyết mâu thuẫn, ứng phó với áp lực từ bạn bè và nhận diện những tình huống có nguy cơ dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật. Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức một chiều, học sinh được khuyến khích trao đổi, phân tích tình huống và lựa chọn cách xử lý phù hợp, an toàn, đúng quy định.

Công an xã Ô Diên tiếp tục khẳng định vai trò chủ động trong công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật ở lứa tuổi chưa thành niên.

Đặc biệt, nội dung tuyên truyền được tiếp cận từ góc độ tâm lý học lứa tuổi vị thành niên, giúp các em hiểu rõ hơn tác động của cảm xúc tức thời, tâm lý đám đông và nhu cầu được bạn bè công nhận đối với quá trình ra quyết định. Các kỹ năng dừng lại trước khi phản ứng, điều hòa cảm xúc, suy nghĩ về hậu quả, từ chối sự lôi kéo và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ cha mẹ, thầy cô, lực lượng Công an khi cần thiết được nhấn mạnh xuyên suốt chương trình.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, Công an xã Ô Diên tiếp tục khẳng định vai trò chủ động trong công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật ở lứa tuổi chưa thành niên, chú trọng phương châm phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở. Việc kết hợp kiến thức pháp luật với kỹ năng sống và kiến thức tâm lý học góp phần giúp học sinh không chỉ nhận biết hành vi đúng – sai mà còn có khả năng vận dụng vào các tình huống thực tế, từng bước hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật và trách nhiệm với cộng đồng.

Thầy Nguyễn Văn Chững – Hiệu trưởng Trường THCS Tân Lập đánh giá cao nội dung, phương pháp tổ chức chương trình cũng như tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và nỗ lực của Công an xã Ô Diên trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phòng ngừa vi phạm trong học sinh.