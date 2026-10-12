Tuyên truyền pháp luật cho học sinh, giáo viên

ANTD.VN - Ngày 12/10/2026, Công an xã Thiên Lộc, Hà Nội phối hợp với trường TH, THCS, THPT Chu Văn An và Công ty Vinfast Ecoxe tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống bạo lực học đường và thực hành kỹ năng lái xe an toàn.

Công an xã Thiên Lộc, Hà Nội phối hợp với trường TH, THCS, THPT Chu Văn An và Công ty Vinfast Ecoxe tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống bạo lực học đường và thực hành kỹ năng lái xe an toàn

Tại buổi tuyên truyền, Thiếu tá Nguyễn Tùng Anh, báo cáo viên Công an xã Thiên Lộc đã thông tin đến các em học sinh, giáo viên về tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thời gian gần đây; đồng thời phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tập trung vào các quy định liên quan trực tiếp đến lứa tuổi học sinh.

Trong đó, báo cáo viên phân tích những lỗi vi phạm giao thông thường gặp, các quy định về độ tuổi được điều khiển từng loại phương tiện như xe đạp điện, xe mô tô, xe gắn máy; hướng dẫn các quy tắc tham gia giao thông an toàn, kỹ năng quan sát, xử lý tình huống, chấp hành quy định khi lưu thông trên đường và các mức xử phạt khi vi phạm giao thông. Đặc biệt, các em được hướng dẫn cách nhận biết, chủ động từ chối và không tham gia các hành vi vi phạm như tụ tập, cổ vũ đua xe trái phép, phóng nhanh, vượt ẩu, gây rối trật tự công cộng.

Thiếu tá Nguyễn Tùng Anh trao đổi kỹ năng giúp học sinh nhận diện bạo lực học đường

Bên cạnh đó, công tác phòng, chống bạo lực học đường cũng được chú trọng. Báo cáo viên giúp học sinh nhận diện các hành vi bạo lực, những biểu hiện có thể dẫn đến mâu thuẫn, xung đột trong môi trường học đường; đồng thời hướng dẫn cách ứng xử phù hợp, chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô, gia đình và cơ quan chức năng khi phát hiện hoặc gặp phải tình huống có nguy cơ xảy ra bạo lực.

Song song với nội dung tuyên truyền pháp luật, Công an xã Thiên Lộc phối hợp với Công ty VinFast Ecoxe tổ chức hướng dẫn kỹ năng sử dụng xe điện và lái xe an toàn cho học sinh, giáo viên. Các học viên được hướng dẫn cách nhận biết, phân biệt các loại phương tiện, sử dụng phương tiện phù hợp với độ tuổi và quy định pháp luật; đồng thời thực hành, trao đổi về kỹ năng điều khiển xe, xử lý tình huống có thể phát sinh trong quá trình tham gia giao thông.

Việc kết hợp giữa tuyên truyền pháp luật với hướng dẫn kỹ năng thực tế giúp nội dung phổ biến trở nên gần gũi, dễ tiếp thu, gắn với những tình huống thường gặp trong học tập và sinh hoạt hằng ngày. Qua đó, mỗi học sinh, giáo viên có thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân, chủ động phòng ngừa vi phạm và tích cực tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương, đồng thời chung tay xây dựng trường học thân thiện, an toàn, văn minh.