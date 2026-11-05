Phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong bảo đảm an ninh, trật tự từ cơ sở

ANTD.VN - Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và xây dựng, Hội nghị đánh giá tình hình an ninh, trật tự và góp ý về trách nhiệm của Cảnh sát khu vực trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở năm 2026 do Công an phường Phúc Lợi (TP Hà Nội) tổ chức đã tạo diễn đàn để nhân dân trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh những vấn đề còn tồn tại, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ địa bàn dân cư.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phúc Lợi; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của phường; bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Trung tá Đỗ Hữu Phúc, Trưởng Công an phường Phúc Lợi báo cáo tại hội nghị

Hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện quy định của Bộ Công an về công tác Cảnh sát khu vực và kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về tổ chức hội nghị đánh giá tình hình an ninh, trật tự, góp ý trách nhiệm của Cảnh sát khu vực định kỳ hằng năm. Đây cũng là dịp phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở.

Tại hội nghị, Trung tá Đỗ Hữu Phúc, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an phường Phúc Lợi đã trình bày báo cáo đánh giá tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2026 trên địa bàn. Báo cáo là cơ sở để các đại biểu nhìn nhận những kết quả đã đạt được, đồng thời trao đổi, làm rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Các ý kiến đóng góp tại hội nghị

Phần thảo luận tập trung vào những nội dung thiết thực, gắn trực tiếp với đời sống nhân dân. Trong đó, các đại biểu được đề nghị đóng góp ý kiến về kết quả bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương; tinh thần trách nhiệm, tư cách đạo đức, lối sống, tác phong và văn hóa ứng xử của Cảnh sát khu vực trong quá trình thực thi nhiệm vụ, sinh hoạt và tiếp xúc với nhân dân.

Đáng chú ý, hội nghị dành thời gian để nhân dân và đại diện các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trao đổi, đề xuất những biện pháp, cách làm, kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự tại địa bàn. Những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc cũng được khuyến khích phản ánh trực tiếp để lực lượng Công an nắm bắt, tiếp thu và có hướng giải quyết.

Việc tổ chức hội nghị không chỉ nhằm đánh giá kết quả công tác mà còn là kênh thông tin quan trọng để cấp ủy, chính quyền và Công an phường lắng nghe ý kiến từ thực tiễn. Qua đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ, nhất là Cảnh sát khu vực – lực lượng thường xuyên tiếp xúc, gần gũi với nhân dân – có thêm cơ sở nhìn nhận trách nhiệm, điều chỉnh phương pháp làm việc, nâng cao tinh thần tận tụy, thái độ phục vụ và hiệu quả công tác tại địa bàn được phân công phụ trách.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phúc Lợi phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiền định hướng những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, lãnh đạo Công an phường Phúc Lợi phát biểu tiếp thu, chỉ đạo các tổ công tác tăng cường phối hợp, chủ động triển khai các biện pháp giữ gìn an ninh, trật tự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thông qua hội nghị, Công an phường Phúc Lợi tiếp tục khẳng định quan điểm lấy nhân dân làm trung tâm, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong bảo đảm an ninh, trật tự. Mỗi ý kiến góp ý, mỗi phản ánh từ cơ sở không chỉ giúp lực lượng Công an kịp thời nhận diện những vấn đề phát sinh mà còn góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh, trách nhiệm, gần dân, trọng dân và vì nhân dân phục vụ.