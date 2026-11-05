Chủ động tháo gỡ “điểm nghẽn” giải phóng mặt bằng

ANTD.VN - Trước yêu cầu triển khai hàng loạt dự án trọng điểm với diện tích thu hồi đất lớn, Công an xã Thiên Lộc, Hà Nội đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, góp phần tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở.

Công an xã Thiên Lộc hỗ trợ người dân làm các thủ tục trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án trên địa bàn

Nhận diện nguy cơ, tham mưu giải pháp từ sớm

Xã Thiên Lộc là địa bàn đang triển khai nhiều dự án quy mô lớn như cầu Thượng Cát, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City và các khu đô thị mới G8, G19... Tổng diện tích dự kiến xem xét quy hoạch, thu hồi đất phục vụ các dự án lên tới hơn 1.140ha.

Khối lượng giải phóng mặt bằng (GPMB) lớn, liên quan trực tiếp đến quyền lợi, đời sống và sinh kế của hàng nghìn hộ dân, đặt ra nhiều thách thức đối với công tác quản lý địa bàn, bảo đảm an ninh, trật tự. Thực tế cho thấy, sự chênh lệch trong cách hiểu về giá bồi thường, tâm lý so bì giữa các hộ, kỳ vọng khiếu kiện kéo dài sẽ được hưởng thêm quyền lợi, cùng những thông tin sai lệch lan truyền trên không gian mạng có thể khiến một số người dân chậm bàn giao mặt bằng, thậm chí bị các đối tượng xấu lôi kéo, kích động.

Nhận diện rõ những nguy cơ này, Công an xã Thiên Lộc xác định bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình GPMB không đơn thuần là nhiệm vụ bảo vệ tại các buổi tổ chức thực hiện mà phải bắt đầu từ công tác nắm tình hình, tuyên truyền, vận động và giải quyết những vướng mắc chính đáng của người dân.

Qua tiếp xúc, lắng nghe ý kiến tại cơ sở, lực lượng Công an nhận thấy một bộ phận hộ dân chưa bàn giao mặt bằng do chưa hiểu đầy đủ các quy định, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Một số trường hợp còn tâm lý chờ đợi, hy vọng việc kéo dài thời gian bàn giao sẽ giúp có thêm quyền lợi. Tuy nhiên, quyền lợi của người có đất bị thu hồi được xác định theo quy định pháp luật và phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc chậm bàn giao không làm phát sinh thêm quyền lợi ngoài quy định, trái lại có thể khiến chính người dân chịu những thiệt thòi không đáng có.

Từ thực tế đó, Công an xã đã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã triển khai các giải pháp đồng bộ, trong đó chú trọng công khai, minh bạch thông tin về dự án và chính sách GPMB. Đơn vị đề xuất xây dựng chuyên mục riêng về các dự án, công tác GPMB trên Cổng thông tin điện tử của xã, giúp người dân tiếp cận thông tin chính thống, hạn chế việc tiếp nhận, chia sẻ những nội dung chưa được kiểm chứng.

Tại hội nghị sơ kết công tác GPMB, Công an xã cũng đề xuất 7 nhóm giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Trong đó, ưu tiên công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trước khi xem xét áp dụng biện pháp cưỡng chế theo đúng điều kiện, trình tự pháp luật. Cùng với đó là chấn chỉnh công tác lập hồ sơ, xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, hạn chế những thiếu sót có thể dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện phát sinh.

Lấy vận động, đối thoại làm trọng tâm, giữ vững ANTT

Một trong những cách làm được Công an xã Thiên Lộc chú trọng là bám sát từng dự án, từng địa bàn, từng hộ dân có đất bị thu hồi. Lực lượng Công an phối hợp với chính quyền, trưởng thôn và những người có uy tín trong cộng đồng trực tiếp gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tìm hiểu nguyên nhân khiến người dân chưa đồng thuận.

Công an xã Thiên Lộc đến khu dân cư tuyên truyền, vận động về chủ trương, chính sách của Nhà nước trong công tác giải phóng mặt bằng cho dự án phát triển kinh tế, xã hội địa bàn

Thông qua những cuộc trao đổi trực tiếp, các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, quyền và nghĩa vụ của người có đất thu hồi được giải thích cụ thể, dễ hiểu. Những vấn đề người dân còn băn khoăn được tổng hợp, phản ánh đến cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Đặc biệt, Công an xã phát huy vai trò của đảng viên, người có uy tín, những cá nhân có ảnh hưởng tích cực trong dòng họ để cùng tham gia vận động, tạo sự đồng thuận từ chính cộng đồng dân cư.

Cùng với vận động, Công an xã chủ động tuyên truyền để người dân hiểu rõ quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện là những quyền hợp pháp được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, mọi ý kiến, kiến nghị cần được thực hiện theo đúng trình tự, quy định. Những hành vi tụ tập gây mất trật tự công cộng, cản trở thi công, chống đối lực lượng chức năng làm nhiệm vụ có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy tính chất, mức độ vi phạm. Người tham gia hoặc bị lôi kéo thực hiện hành vi vi phạm vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đối với những trường hợp có biểu hiện manh động, kích động hoặc phát sinh tình huống phức tạp, lực lượng Công an kịp thời nắm bắt, tuyên truyền, nhắc nhở, chủ động phòng ngừa từ sớm. Mỗi đợt bàn giao mặt bằng, tổ chức cưỡng chế đều được xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, phân công lực lượng cụ thể, không để bị động, bất ngờ.

Hiệu quả từ cách làm chủ động, kiên trì vận động đã được thể hiện qua những con số cụ thể. Trong 10 tháng đầu năm 2026, xã Thiên Lộc đã thu hồi 160ha đất, liên quan đến hơn 3.000 hộ dân. Đáng chú ý, toàn xã chỉ phải tổ chức cưỡng chế 6 trường hợp, không có hộ dân nào chống đối và không hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự.

Trong đó, dự án cầu Thượng Cát hoàn thành công tác GPMB mà không phải cưỡng chế trường hợp nào. Dự án Khu đô thị mới G19 cơ bản hoàn thành với 683/683 hộ đã bàn giao mặt bằng. Tại dự án Khu đô thị mới G8, đã có 663/665 hộ bàn giao mặt bằng.

Với phương châm chủ động nắm tình hình, phòng ngừa từ sớm, lấy tuyên truyền, vận động làm trọng tâm, Công an xã Thiên Lộc đang góp phần tháo gỡ những khó khăn trong công tác GPMB, bảo đảm tiến độ các dự án và giữ vững ổn định địa bàn.