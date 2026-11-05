Bộ trưởng Bộ Công an: Tăng mức phạt tiền với nhiều hành vi vi phạm về phòng cháy, chữa cháy

ANTD.VN - Sáng nay, 5/11, Quốc hội đã nghe Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giải trình ý kiến các đại biểu nêu về dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ...

Công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia gồm 3 nhóm

Về dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, liên quan đến tiêu chí xác định, phân loại công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, Chính phủ đề xuất quy định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia gồm 3 nhóm trong dự thảo luật đã nêu.

Trong đó, khái niệm công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia bao gồm 2 thành tố, thành tố thứ nhất là công trình, khu vực có tính chất, vị trí, quy mô, chức năng có vai trò đặc biệt quan trọng, phải áp dụng các biện pháp bảo vệ để bảo đảm bí mật, an toàn;

Thành tố thứ hai là nếu để xảy ra sự cố hoặc bị phá hoại sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội hoặc sự ổn định và hoạt động bình thường của nhà nước.

Đối với công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, căn cứ vào tính chất quan trọng và yêu cầu bảo vệ, dự thảo luật phân thành 3 loại, đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này. Hiện nay, cơ quan soạn thảo đang xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết luật.

Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình﻿

Về các biện pháp hạn chế quyền con người, quyền công dân trong phạm vi bảo vệ công trình an ninh, khi an ninh quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an thông tin thêm, các quy định của dự thảo luật về chế độ bảo vệ đối với khu vực cấm, khu vực bảo vệ, hành lang bảo vệ công trình an ninh, khu an ninh chỉ áp dụng riêng đối với công trình an ninh, khu an ninh. Đây là các công trình do lực lượng Công an nhân dân trực tiếp quản lý và sử dụng, phục vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Các nội dung hạn chế quyền con người, quyền công dân tại phạm vi bảo vệ công trình an ninh, khu an ninh đã xác định rõ việc cấm các hành vi cụ thể tại khu vực cấm, khu vực bảo vệ, hành lang bảo vệ của công trình. Đồng thời quy định một số trường hợp ngoại lệ cho phép tiến hành các hoạt động bị cấm này, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân và giao Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện các trường hợp ngoại lệ này.

Về lực lượng bảo vệ, dự thảo luật giao Chính phủ quy định chi tiết về lực lượng bảo vệ công trình, quan hệ phối hợp giữa các lực lượng bảo vệ công trình, trách nhiệm quản lý Nhà nước về bảo vệ công trình của các bộ, ngành, UBND các cấp. Hiện nay cơ quan soạn thảo đang xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết luật, trong đó có đề xuất quy định cụ thể các nội dung này.

Bãi bỏ thủ tục kiểm tra, công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, theo Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, dự thảo luật chỉ sửa đổi, bổ sung những nội dung liên quan đến cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, phân cấp, phân quyền và những nội dung có liên quan để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, có cơ sở chính trị, pháp lý vững chắc.

Về bãi bỏ thủ tục kiểm tra, công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, Bộ trưởng nhấn mạnh, kể từ ngày 1/7/2026, thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đối với công trình, phương tiện giao thông đã được bãi bỏ theo Nghị quyết 66 của Chính phủ. Theo đó, dự thảo luật bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy. Khi đó, việc kiểm soát, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và trách nhiệm trong quản lý, xử lý vi phạm đã được bảo đảm cơ sở pháp lý để thực hiện.

Cụ thể, về trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông đưa vào khai thác sử dụng, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông, cơ quan, tổ chức có liên quan hoạt động đầu tư xây dựng công trình, sản xuất, lắp ráp, đóng mới, hoán cải phương tiện giao thông, tổ chức nghiệm thu và kê khai thông tin khi đưa công trình, phương tiện giao thông vào hoạt động…

Quang cảnh phiên họp

Về xử lý trách nhiệm đối với chủ đầu tư, chủ phương tiện giao thông vi phạm về PCCC, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, hình sự hiện nay đã quy định về chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động này.

Sau khi Quốc hội thông qua luật này và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trình trong kỳ họp này, Bộ Công an sẽ tham mưu báo cáo Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 106 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trong đó sửa đổi, bổ sung quy định về xử phạt đối với các hành vi không tổ chức nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy không đúng quy định, không đúng với thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đã được thẩm định theo hướng:

Tăng mức phạt tiền với các hành vi vi phạm về PCCC, đồng thời bổ sung các quy định về áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm như buộc dừng thi công, khai thác, sử dụng công trình, phương tiện giao thông để khắc phục, loại bỏ các nguy cơ gây mất an toàn; buộc thực hiện các biện pháp để bảo đảm an toàn cho người và tài sản; buộc thi công công trình, sản xuất, lắp ráp, đóng mới, hoán cải phương tiện theo đúng thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đã được thẩm định; buộc tổ chức nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Bổ sung các biện pháp cưỡng chế, ngăn chặn trong trường hợp không thi hành biện pháp khắc phục hậu quả như yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở; ngừng cung cấp dịch vụ internet, dịch vụ viễn thông, hạ tầng số; niêm phong công trình, trụ sở, địa điểm, cơ sở hoặc một phần công trình, trụ sở, địa điểm, cơ sở; tạm dừng đăng kiểm, tạm dừng đăng ký phương tiện giao thông.

Về bãi bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, theo Bộ trưởng, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, nhập khẩu, lưu thông và việc quản lý, xử lý vi phạm được thực hiện theo quy định về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Theo quy định này, tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động sản xuất, nhập khẩu phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Cơ quan quản lý nhà nước thực hiện công tác kiểm tra, quản lý, xử lý vi phạm trong quá trình sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Để bảo đảm phục vụ công tác quản lý, truy xuất, hậu kiểm, xử lý vi phạm đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, dự thảo luật đã quy định việc kê khai thông tin đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trước khi lưu thông trên thị trường và giao Chính phủ quy định chi tiết. Đây là nội dung quan trọng để thực hiện công tác hậu kiểm, quản lý, truy xuất nguồn gốc, xử lý vi phạm sau này - Bộ trưởng Bộ Công an nhận định.