Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại nhà hàng Hnew Face

ANTD.VN - Công an phường Chương Mỹ phối hợp với UBND phường và lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH- Công an Hà Nội tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng tại Nhà hàng Hnew Face, số 63 Bắc Sơn, tổ dân phố Bình Sơn. Buổi diễn tập nhằm nâng cao khả năng phối hợp, xử lý tình huống cháy, nổ, phát huy phương châm “4 tại chỗ” và chủ động ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Phát hiện, xử lý tin, hướng dẫn thoát nạn, cứu nạn, di chuyển tài sản và tổ chức chữa cháy ban đầu phát huy phương châm 4 tại chỗ

Hoạt động được triển khai theo Kế hoạch số 475/KH-UBND ngày 20/10/2026 của UBND phường Chương Mỹ về thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư trên địa bàn.

Tình huống giả định đặt ra là xảy ra chập điện gây cháy tại khu vực kinh doanh của nhà hàng. Do có nhiều chất dễ bắt lửa, đám cháy nhanh chóng lan rộng, phát sinh khói đen dày đặc, nhiệt độ cao, đe dọa tính mạng những người bên trong và có nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận.

Lực lượng Công an và dân phòng, lực lượng an ninh cơ sở tổ chức dập tắt đám cứu người, cứu tài sản

Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở phối hợp với lực lượng dân phòng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và người dân xung quanh nhanh chóng triển khai các biện pháp xử lý ban đầu. Các lực lượng tổ chức báo động, hướng dẫn người trong khu vực thoát nạn, tìm kiếm, cứu người, di chuyển tài sản và sử dụng phương tiện tại chỗ để khống chế đám cháy.

Tuy nhiên, do đám cháy phát triển nhanh, vượt quá khả năng xử lý ban đầu, lực lượng tại chỗ đã báo tin, đề nghị lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp chi viện.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH điều động 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau khi tiếp cận khu vực xảy ra cháy, lực lượng chuyên nghiệp phối hợp với các lực lượng tại chỗ tổ chức phân công nhiệm vụ, triển khai phương tiện chữa cháy, cứu người bị nạn, ngăn chặn cháy lan và dập tắt đám cháy theo phương án đã xây dựng.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai phương tiện, phun nước khống chế đám cháy trong buổi thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại phường Chương Mỹ

Các giai đoạn diễn tập được tổ chức theo trình tự, từ phát hiện, xử lý tin báo, tổ chức chữa cháy ban đầu, hướng dẫn thoát nạn, cứu người, di chuyển tài sản đến triển khai lực lượng, phương tiện chuyên nghiệp. Qua đó, các lực lượng có điều kiện thực hành nhiệm vụ, kiểm tra khả năng huy động nhân lực, phương tiện và nâng cao hiệu quả phối hợp khi xử lý tình huống cháy, nổ tại cơ sở kinh doanh.

Ngay sau buổi thực tập, UBND phường Chương Mỹ tổ chức họp rút kinh nghiệm, đánh giá quá trình triển khai phương án và sự phối hợp giữa các lực lượng tham gia. Trên cơ sở đó, địa phương định hướng nhân rộng việc tổ chức thực tập phương án tại các tổ dân phố, góp phần nâng cao năng lực ứng phó với sự cố cháy, nổ ngay từ cơ sở.

Thông qua hoạt động diễn tập, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, dân phòng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và người dân được củng cố kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống; nâng cao tinh thần chủ động trong phòng ngừa, phát hiện và ứng phó khi xảy ra cháy, nổ. Đây cũng là dịp rà soát cơ chế phối hợp, phát huy vai trò của lực lượng tại chỗ, góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản, bảo đảm an toàn cho người dân và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn.