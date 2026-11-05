Lan tỏa tinh thần trách nhiệm và ý thức tự giác tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc

Đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP đồng chủ trì hội nghị.

Cùng dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy; Ban Nội chính Thành ủy; Văn phòng UBND Thành phố; Bộ Tư lệnh Thủ đô; các tổ chức thành viên của MTTQ TP.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu trung tâm tại CATP và kết nối trực tuyến đến 126 điểm cầu Công an các xã, phường.

Khẳng định vai trò của đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Thị Phương Hoa nêu rõ, trong 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, sự phối hợp của chính quyền các cấp, sự hướng dẫn, hỗ trợ của lực lượng Công an và sự tham gia tích cực của MTTQ Việt Nam các cấp, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn Thủ đô đã có bước phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, thiết thực và hiệu quả.

Đồng chí ﻿Trần Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP phát biểu tại Hội nghị

Trong thành tích chung đó, MTTQ Việt Nam các cấp, đặc biệt là Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư đã phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự; vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia hòa giải các mâu thuẫn trong cộng đồng, giữ gìn tình làng nghĩa phố, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, văn minh.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại Hội nghị

“Hội nghị hôm nay có ý nghĩa rất thiết thực, là dịp để chúng ta nhìn lại, đánh giá kết quả 10 năm triển khai phong trào; ghi nhận, tôn vinh những đóng góp thầm lặng nhưng rất đáng trân trọng của đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở; đồng thời chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những kinh nghiệm quý để tiếp tục nhân rộng trong toàn thành phố” – đồng chí Trần Thị Phương Hoa nhấn mạnh.

Theo đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Hội nghị diễn ra trong thời điểm Thủ đô đang tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ chính trị, quyết liệt tháo gỡ, giải quyết 5 điểm nghẽn lớn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm, tạo động lực phát triển mới; đồng thời phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Đồng chí Trần Thị Phương Hoa trao khen cho các tập thể, cá nhân

Vì vậy, cán bộ Mặt trận cần phát huy vai trò cầu nối, lắng nghe, đối thoại, tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu, đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện; đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; làm tốt công tác dân vận, không để những vấn đề phát sinh từ cơ sở trở thành “điểm nóng”, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và tiến độ phát triển của Thành phố.

“Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ, lực lượng Công an, chính quyền và các tổ chức thành viên, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn Thủ đô sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả; góp phần xây dựng Hà Nội ngày càng bình yên, an toàn, văn minh, hiện đại, xứng đáng là Thủ đô nghìn năm văn hiến, Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo” – đồng chí Trần Thị Phương Hoa nhấn mạnh.

Công tác phối hợp giữa CATP với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP chặt chẽ, hiệu quả

Trong 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp, CATP Hà Nội và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cùng các tổ chức thành viên đã chủ động phối hợp tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND TP triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí Trần Thị Phương Hoa trao khen cho các tập thể, cá nhân

Các chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được cụ thể hóa kịp thời, phù hợp với đặc điểm, tình hình của Thủ đô, bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện từ Thành phố đến cơ sở.

Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an Thành phố với Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, phát huy được vai trò, trách nhiệm của từng ngành, từng tổ chức trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lực lượng Công an phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện; MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên phát huy vai trò tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, nắm bắt dư luận xã hội, tham gia hòa giải ở cơ sở, giám sát và phản biện xã hội.

Đồng chí Trần Thị Phương Hoa trao khen cho các tập thể, cá nhân

Vai trò của Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp được phát huy hiệu quả. Thông qua Chương trình phối hợp đã phát huy hiệu quả vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên, Ban Công tác Mặt trận, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, chức sắc tôn giáo, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc trên địa bàn thành phố.

Qua đó huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và đối ngoại của Thủ đô.

Tại Hội nghị đạo Công an phường Cửa Nam trình bày tham luận với chủ đề “Kết quả công tác tham mưu, triển khai Chương trình phối hợp giữa Công an phường và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Công an xã Bát Tràng trình bày tham luận với chủ đề “Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và các cơ sở làng nghề tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thực hiện”; Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Hồ trình bày tham luận với chủ đề “Một số kinh nghiệm trong công tác phối hợp với lực lượng Công an cùng cấp và các phòng, ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng các mô hình phòng, chống tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở”; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ứng Hòa trình bày tham luận với chủ đề “Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã Ứng Hòa”.

Hội nghị đã tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu tận tụy cống hiến vì sự bình yên của nhân dân, vì cuộc sống an toàn của mỗi gia đình, mỗi khu dân cư trên địa bàn thành phố.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky trao khen cho các tập thể, cá nhân

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nêu rõ, trong bối cảnh tình hình mới, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự đặt ra ngày càng cao; quá trình đô thị hóa, chuyển đổi số, sự phát triển của không gian mạng và những vấn đề xã hội mới đang tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân và công tác quản lý địa bàn.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tiếp tục nâng cao chất lượng phối hợp giữa lực lượng Công an với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên; rà soát, cụ thể hóa nội dung phối hợp theo hướng rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, rõ địa bàn và rõ kết quả; bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, thực chất, tránh hình thức, chồng chéo.

“Đối với Ban Công tác Mặt trận khu dân cư, cần tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân đoàn kết, chủ động phối hợp với lực lượng Công an cấp xã, tổ dân phố và các tổ chức đoàn thể trong nắm bắt tình hình nhân dân, phát hiện và giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, tranh chấp, vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở; không để những vấn đề nhỏ tích tụ, kéo dài trở thành điểm nóng phức tạp về an ninh, trật tự. Mỗi cán bộ Mặt trận cần thực sự gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với Nhân dân; lắng nghe, tôn trọng và kịp thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; lấy sự đồng thuận, hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động” – Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky đề nghị.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an cấp xã; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ Ban Công tác Mặt trận và các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức xây dựng phong trào; chú trọng xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản thực chất, hiệu quả. Phát huy dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội và trách nhiệm giải quyết kiến nghị chính đáng của nhân dân.