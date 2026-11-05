Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

ANTD.VN - Ông Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội được Thành ủy điều động đến công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ để bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Thái Nhàn

Sáng 5-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông chủ trì Hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Theo Quyết định số 423-QĐNS/TW ngày 28-10-2026, Ban Bí thư chuẩn y đồng chí Nguyễn Thái Nhàn, Chánh Văn phòng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội, tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Quyết định số 3429-QĐ/TU ngày 2-11-2026, Ban Thường vụ Thành ủy điều động đồng chí Nguyễn Thái Nhàn, Chánh Văn phòng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội, đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội để giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông trao các quyết định về công tác cán bộ cho 5 đồng chí

Theo Quyết định số 3393-QĐ/TU ngày 30-10-2026, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định đồng chí Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội, thôi biệt phái giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện phụ trách chung quản lý vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội; điều động đến công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ thành phố để bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố.

Tại Quyết định số 3438-QĐ/TU ngày 3-11-2026, Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn y đồng chí Đặng Thị Mai, Phó Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Ô Chợ Dừa nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Quyết định số 3397-QĐ/TU ngày 30-10-2026, Ban Thường vụ Thành ủy điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Đình Phương, Phó Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Tây Mỗ nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường Tây Mỗ nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Quyết định số 3439-QĐ/TU ngày 3-11-2026, Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn y đồng chí Lê Minh Dưỡng, Trưởng ban Xây dựng Đảng - Đảng ủy phường Xuân Phương, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Xuân Phương nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Quyết định số 3396-QĐ/TU ngày 30-10-2026, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định đồng chí Trần Thanh Hải thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Tây Mỗ nhiệm kỳ 2025-2030; điều động đến công tác tại Văn phòng Thành ủy để làm thành viên Bộ phận nghiên cứu chuyên đề thành phố Hà Nội.

Trao quyết định và chúc mừng các đồng chí được giao trọng trách mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu các đồng chí tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát thực tiễn, chủ động đổi mới phương pháp công tác; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo năng lực, hiệu quả công tác.