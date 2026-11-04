Xây dựng lực lượng chiến đấu tinh nhuệ, sẵn sàng bảo vệ Thủ đô tuyệt đối an ninh, an toàn

ANTD.VN - Chiều 4-11, Công an thành phố (CATP) Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết và bế giảng toàn khóa huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) dự bị chiến đấu thuộc CATP năm 2026. Thiếu tướng Lê Văn Tuân - Phó Giám đốc CATP, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu CATP chủ trì buổi lễ.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân - Phó Giám đốc CATP, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu CATP dự và chủ trì buổi lễ

Cùng dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các phòng chức năng thuộc CATP; Ban quản lý lớp, Tổ giáo viên cùng các học viên tham gia khoá huấn luyện.

Báo cáo tổng kết tại buổi lễ, Đại tá Đoàn Ngọc Hưng, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng Ban quản lý lớp huấn luyện cho biết, CATP đã tổ chức 4 lớp huấn luyện tập trung cho gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tại Doanh trại Đội Huấn luyện thuộc Trung đoàn CSCĐ và Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ CATP.

Đại tá Đoàn Ngọc Hưng, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng Ban quản lý lớp huấn luyện trình bày báo cáo tổng kết tại buổi lễ

Bám sát chương trình khung của Bộ Tư lệnh CSCĐ, học viên được rèn luyện toàn diện từ cơ bản đến nâng cao các nội dung về võ thuật CAND, kỹ chiến thuật chiến đấu, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, bắn đạn thật súng ngắn HS-9, đội hình ứng dụng giải quyết tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn cùng nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Với chế độ quản lý quân số khép kín trong và ngoài giờ, kết thúc khóa học, 100% học viên đều đạt yêu cầu kiểm tra ở cả 5 khoa mục.

Phát biểu chỉ đạo và tổng kết khóa huấn luyện, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Lê Văn Tuân ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các đơn vị chức năng, Ban quản lý lớp, đội ngũ giáo viên và toàn thể CBCS tham gia khóa học.

Nhấn mạnh đặc thù Hà Nội là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện quan trọng, đồng chí Phó Giám đốc CATP khẳng định khóa huấn luyện đã góp phần thiết thực xây dựng lực lượng CSCĐ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Xuyên suốt khóa học, công tác tổ chức, quản lý điều lệnh, kỷ cương và chế độ ứng trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm túc, chặt chẽ; chất lượng giảng dạy từ cơ bản đến nâng cao cùng công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, y tế, thao trường và an toàn thực phẩm được thực hiện chu đáo, công khai, minh bạch.

Đặc biệt, các học viên đã nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt và cường độ rèn luyện cao, không để xảy ra sai phạm phải xử lý kỷ luật, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị và phương tiện trong suốt quá trình huấn luyện cũng như kiểm tra bắn đạn thật.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc CATP, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Để các đợt huấn luyện trong những năm tiếp theo đạt kết quả cao hơn nữa, Thiếu tướng Lê Văn Tuân yêu cầu Ban quản lý lớp, Tổ giáo viên và các phòng chức năng nghiêm túc tổng kết, rút kinh nghiệm toàn khóa, hoàn thiện hồ sơ tài liệu; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện theo hướng thiết thực, sát thực tiễn nhiệm vụ, tăng cường thực hành và rèn luyện tình huống gắn với bảo đảm tuyệt đối an toàn. Các đơn vị cần chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, đồng thời đổi mới phương pháp quản lý học viên và tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, kỷ luật.

Bên cạnh đó, đồng chí Phó Giám đốc CATP giao các phòng nghiệp vụ thuộc CATP và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất việc trang cấp trang phục và đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, nơi ăn ở, sinh hoạt, bảo đảm chế độ chính sách cho CBCS đúng quy định và phù hợp với nguồn lực.

Các học viên tham dự lễ tổng kết, bế giảng toàn khóa huấn luyện

Đối với các học viên sau khi trở về đơn vị công tác, Thiếu tướng Lê Văn Tuân chỉ đạo mỗi CBCS phải tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự giác rèn luyện để duy trì và vận dụng linh hoạt, hiệu quả kiến thức, kỹ năng võ thuật, kỹ chiến thuật, bắn súng, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ vào thực tiễn....

Toàn lực lượng phải chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND, kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, công cụ hỗ trợ trong mọi hoạt động; luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nhất là nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của Thủ đô.