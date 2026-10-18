Diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại ngõ sâu, xe chữa cháy khó tiếp cận

ANTD.VN - Trước đặc thù địa bàn có nhiều ngõ nhỏ, ngõ sâu, giao thông chật hẹp, gây khó khăn cho việc triển khai phương tiện chữa cháy chuyên dụng, ngày 17-10-2026, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp UBND phường Long Biên, Hà Nội tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, huy động nhiều lực lượng tham gia, góp phần nâng cao khả năng ứng phó với sự cố ngay từ cơ sở.

Đội Phòng cháy chữa cháy tình nguyện phường Long Biên triển khai máy bơm chữa cháy khiêng tay, lấy nước từ trụ nước chữa cháy

Chủ động xử lý tình huống cháy tại ngõ sâu

Theo thống kê, rà soát, trên địa bàn phường Long Biên hiện có 34 ngõ nhỏ, ngõ sâu mà xe chữa cháy chuyên dụng khó tiếp cận, với hàng nghìn cơ sở, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhóm lớp mầm non và kho hàng hóa xen kẽ trong khu dân cư. Đây là những khu vực tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ, trong khi điều kiện giao thông và tổ chức chữa cháy còn nhiều khó khăn.

Lực lượng Quân sự phường Long Biên tổ chức cứu tài sản

Đặc điểm chung tại các khu vực lnày là đường đi nhỏ hẹp, nhiều đoạn quanh co, khoảng cách từ vị trí xe chữa cháy có thể tiếp cận đến nơi xảy ra sự cố khá xa; nguồn nước phục vụ chữa cháy có nơi không thuận lợi. Khi xảy ra cháy, những hạn chế trên có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian tiếp cận hiện trường, triển khai đội hình chữa cháy, cứu người và ngăn cháy lan.

Xuất phát từ thực tế đó, phương án diễn tập năm 2026 được xây dựng với tình huống giả định xảy ra cháy tại nhóm lớp mầm non độc lập Búp Sen Hồng. Đây là loại hình cơ sở có đặc thù tập trung nhiều trẻ nhỏ, trong khi khả năng nhận biết nguy hiểm và tự thoát nạn của các em còn hạn chế. Vì vậy, khi xảy ra sự cố, việc phát hiện cháy, báo động, tổ chức hướng dẫn và hỗ trợ đưa trẻ đến nơi an toàn phải được thực hiện nhanh chóng, đồng bộ.

Lực lượng An ninh trật tự ở cơ sở, lực lượng dân phòng phường Long Biên cùng người dân tổ chức đưa người và trẻ nhỏ đến nơi an toàn

Theo tình huống giả định, ngay khi phát hiện cháy, người dân nhanh chóng báo động cho các hộ lân cận, đồng thời thông tin đến chính quyền địa phương để tổ chức ứng cứu. Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND phường Long Biên chỉ đạo huy động lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, lực lượng dân phòng, Ban Chỉ huy quân sự phường, Công an phường, Trung tâm Y tế phường cùng các lực lượng liên quan khẩn trương có mặt tại hiện trường.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, các lực lượng tại chỗ nhanh chóng triển khai nhiệm vụ theo phương án. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và dân phòng tổ chức tìm kiếm, cứu người bị nạn, hướng dẫn di chuyển đến khu vực an toàn, sau đó bàn giao cho lực lượng y tế sơ cứu và chăm sóc ban đầu.

Lực lượng y tế phường Long Biên tiếp nhận bàn giao người bị nạn, tổ chức sơ cấp cứu

Cùng với nhiệm vụ cứu người, Ban Chỉ huy quân sự phường triển khai lực lượng hỗ trợ di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Đội Phòng cháy, chữa cháy tình nguyện phường sử dụng máy bơm chữa cháy khiêng tay, khai thác nguồn nước từ trụ nước chữa cháy để tổ chức dập lửa và tiếp nước cho xe chữa cháy. Việc phân công nhiệm vụ cụ thể giúp các lực lượng chủ động xử lý những công việc cấp thiết trong thời gian chờ lực lượng chuyên nghiệp tiếp cận hiện trường.

Phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu quả “bốn tại chỗ”

Trước diễn biến đám cháy giả định ngày càng phức tạp, trong khi lực lượng và phương tiện tại chỗ còn hạn chế, chỉ huy chữa cháy đã thông tin về Trung tâm Thông tin chỉ huy chữa cháy thành phố, đề nghị chi viện lực lượng, phương tiện chuyên nghiệp.

Lực lượng tại chỗ tiếp cận chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin chỉ huy điều động Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng địa phương tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Do đặc điểm đường ngõ nhỏ hẹp, xe chữa cháy khó tiếp cận trực tiếp khu vực xảy ra cháy, lực lượng chuyên nghiệp triển khai phương án sử dụng xe rải vòi, kéo đường vòi chữa cháy từ vị trí xe có thể tiếp cận đến khu vực sự cố, bảo đảm đưa nước và chất chữa cháy đến đám cháy nhanh nhất có thể.

Sự phối hợp giữa lực lượng chuyên nghiệp với Công an phường, dân phòng, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, quân sự, y tế và đội chữa cháy tình nguyện là nội dung trọng tâm của buổi diễn tập. Mỗi lực lượng đảm nhiệm một phần việc, từ cứu người, di chuyển tài sản, bảo đảm nguồn nước đến triển khai phương tiện chữa cháy, qua đó tạo thành thế trận ứng phó đồng bộ, hạn chế tình trạng lúng túng, chồng chéo khi có tình huống thực tế.

Tình huống người dân báo động khi phát hiện cháy

Thông qua diễn tập, các lực lượng có điều kiện kiểm tra khả năng huy động nhân lực, phương tiện, tổ chức chỉ huy, triển khai đội hình và bảo đảm nguồn nước trong điều kiện địa hình phức tạp. Những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện cũng là cơ sở để các đơn vị rút kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện phương án, nâng cao năng lực phối hợp, sẵn sàng xử lý các tình huống cháy, nổ có thể xảy ra trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi diễn tập, đồng chí Vũ Phương Đông, Phó Chủ tịch UBND phường Long Biên nhấn mạnh, tổ chức diễn tập tại các cơ sở, hộ gia đình nằm trong ngõ nhỏ, ngõ sâu, nơi xe chữa cháy chuyên dụng khó tiếp cận, có ý nghĩa thiết thực đối với công tác phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy, nổ. Hoạt động góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của chủ cơ sở, cán bộ, giáo viên và người dân; đồng thời trang bị kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, thoát nạn và xử lý tình huống khi có sự cố.

Giả định tình huống xảy cháy nhà trong ngõ sâu, xe chữa cháy không tiếp cận được

Đồng chí cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng, phát huy hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ”, chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện và phương án phù hợp với đặc điểm từng khu dân cư.

Từ thực tiễn địa bàn Long Biên, công tác phòng cháy, chữa cháy không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chuyên nghiệp mà cần bắt đầu từ ý thức phòng ngừa của mỗi người dân, mỗi cơ sở. Việc thường xuyên kiểm tra nguy cơ cháy, chuẩn bị lối thoát nạn, trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu và nắm vững kỹ năng xử lý sự cố sẽ góp phần tạo thêm thời gian quý giá để cứu người, khống chế đám cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, giữ gìn bình yên cho cộng đồng.