Quyết định mới về tổ chức bộ máy của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

ANTD.VN - Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa ban hành Quyết định số 659-QĐ/TW quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 304-QĐ/TW ngày 10-6-2025 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan T.Ư của các tổ chức chính trị - xã hội.

Quyết định đã quy định cụ thể cơ cấu tổ chức bộ máy của Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội; trong đó quy định các ban tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp, hội đồng và đơn vị hỗ trợ theo từng cơ quan.

Theo quyết định, đối với Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cơ cấu tổ chức gồm các ban tham mưu, giúp việc và các đơn vị sự nghiệp.

Cụ thể, các ban tham mưu, giúp việc gồm: Ban Tổ chức, Kiểm tra; Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội; Ban Công tác xã hội; Ban Tuyên giáo; Ban Công tác Dân tộc, Tôn giáo và Kiều bào; Ban Công tác Hội quần chúng; Văn phòng.

Đại hội MTTQ Việt Nam khóa XI diễn ra vào tháng 5-2026

Các đơn vị sự nghiệp gồm: Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư; Báo Đại đoàn kết; Văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam do Ban Thường trực thành lập theo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Ngoài ra, Ban Thường trực thành lập các hội đồng tư vấn theo quy định.

Đối với các cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, cơ cấu tổ chức bộ máy gồm: lãnh đạo các cơ quan; các ban tham mưu, giúp việc; các đơn vị sự nghiệp, tổ chức và đơn vị trực thuộc.

Về lãnh đạo các cơ quan, người đứng đầu là thủ trưởng cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, chịu trách nhiệm trước Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực và tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp về toàn bộ hoạt động của cơ quan.

Cơ cấu các ban tham mưu, giúp việc được quy định riêng đối với từng tổ chức.

Đối với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các ban tham mưu, giúp việc gồm: Ban Tổ chức, Kiểm tra; Ban Quan hệ lao động; Ban Tài chính Công đoàn; văn phòng.

Các đơn vị trực thuộc gồm các công đoàn ngành, công đoàn tập đoàn kinh tế, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp do cơ quan, tổ chức làm chủ sở hữu hoặc thực hiện quyền đại diện phần vốn góp (nếu có).

Đối với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, các ban tham mưu, giúp việc gồm: Ban Công tác Nông dân; văn phòng. Các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp do cơ quan, tổ chức làm chủ sở hữu hoặc thực hiện quyền đại diện phần vốn góp (nếu có).

Đối với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các ban tham mưu, giúp việc gồm: Ban Công tác Đoàn; Ban Công tác Thanh thiếu nhi; văn phòng. Các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp do cơ quan, tổ chức làm chủ sở hữu hoặc thực hiện quyền đại diện phần vốn góp (nếu có).

Đối với Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các ban tham mưu, giúp việc gồm: Ban Dân vận; Ban Công tác Gia đình - xã hội; văn phòng. Các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp do cơ quan, tổ chức làm chủ sở hữu hoặc thực hiện quyền đại diện phần vốn góp (nếu có).

Đối với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, các ban tham mưu, giúp việc gồm: Ban Tuyên giáo - Dân vận - Phong trào; Ban Tổ chức - Chính sách - Kiểm tra; văn phòng. Các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp do cơ quan, tổ chức làm chủ sở hữu hoặc thực hiện quyền đại diện phần vốn góp (nếu có).