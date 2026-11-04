Khai mạc Đại hội đồng lần thứ 22 Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN

ANTD.VN - Chiều 4-11, tại Hà Nội, Đại hội đồng lần thứ 22 Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN (ACWO) chính thức khai mạc, tập trung trao đổi giải pháp bảo đảm an toàn cho phụ nữ, trẻ em trong chuyển đổi số và định hướng hợp tác thời gian tới.

Tham dự và phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm thúc đẩy bình đẳng giới, bảo đảm quyền và phát huy vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Hệ thống chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ và trẻ em từng bước được hoàn thiện. Phụ nữ Việt Nam ngày càng khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và có những đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, Việt Nam luôn coi trọng thực hiện các cam kết quốc tế, trong đó có Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ; đồng thời chủ động hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với các nước ASEAN và các đối tác quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Đại hội đồng Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN lần thứ 22

Tại lễ khai mạc, bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2025-2026 cho biết, dù có sự khác biệt về lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ và điều kiện phát triển, nhưng các Tổ chức thành viên Liên đoàn (ACWO) luôn gặp nhau ở một mục tiêu chung: vì sự tiến bộ của phụ nữ và lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em, vì một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh, đối với Việt Nam, Đảng và Nhà nước luôn nhất quán quan điểm thúc đẩy bình đẳng giới, phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Cũng theo bà Lê Thị Thủy, kể từ khi chính thức gia nhập Liên đoàn (ACWO) năm 1996, trong 30 năm qua, Hội LHPN Việt Nam luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm, đồng hành cùng các Tổ chức phụ nữ các nước ASEAN trong các hoạt động hợp tác khu vực.

Lãnh đạo đại diện các Tổ chức phụ nữ Quốc gia thành viên Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN (ACWO).

Đại hội đồng Liên đoàn lần thứ 22 năm nay cũng đánh dấu lần thứ 2 Hội LHPN Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch luân phiên Liên đoàn (ACWO). Đây vừa là niềm vinh dự, vừa thể hiện trách nhiệm và cam kết của phụ nữ Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác, đóng góp vào sự phát triển chung của Liên đoàn nói riêng và hoạt động hợp tác trong khu vực ASEAN nói chung.

Đại hội đồng ACWO năm 2026 được tổ chức với các nội dung trọng tâm gồm: nghi lễ rước cờ, chương trình nghệ thuật chào mừng và các nội dung trao đổi, thảo luận về hoạt động của Liên đoàn.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là phiên thảo luận chuyên đề "An toàn cho phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh chuyển đổi số", tập trung chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến và giải pháp của các quốc gia ASEAN nhằm nâng cao năng lực số, phòng ngừa những nguy cơ, thách thức đối với phụ nữ và trẻ em trên không gian mạng.

Trong khuôn khổ Đại hội đồng, Lễ chuyển giao chức danh Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2027 - 2028 từ Hội LHPN Việt Nam sang Hội đồng Quốc gia các Tổ chức Phụ nữ Indonesia (KOWANI) sẽ được tổ chức, đánh dấu việc hoàn thành nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên 2025 - 2026 của Việt Nam, khẳng định tinh thần đoàn kết, kế thừa và tiếp nối trách nhiệm giữa các tổ chức thành viên trong thúc đẩy hợp tác vì sự phát triển của phụ nữ ASEAN.