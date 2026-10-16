Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Khu đô thị sinh thái cao cấp

Các lực lượng phối hợp xử lý đám cháy

Theo tình huống giả định, xảy ra cháy tại nhà kho tạm chứa dụng cụ, vật tư chăm sóc cây xanh trong khu đô thị do chập điện. Đám cháy nhanh chóng lan ra thảm cỏ và cây xanh xung quanh, phát sinh nhiều khói, khí độc, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan trên diện rộng.

Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng tại chỗ nhanh chóng phát tín hiệu báo động, thông tin cho các lực lượng chức năng; tổ chức hướng dẫn thoát nạn, cứu người bị nạn, di chuyển tài sản đến nơi an toàn; sử dụng bình chữa cháy và máy bơm để dập lửa, ngăn cháy lan. Lực lượng y tế triển khai sơ cấp cứu người bị thương. Khi lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH chuyên nghiệp có mặt, các lực lượng tại chỗ báo cáo tình hình, phối hợp triển khai biện pháp xử lý theo sự chỉ huy, điều động. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, buổi diễn tập diễn ra an toàn, thành công, bảo đảm các yêu cầu đề ra.

Diễn tập sơ tán người ra khỏi đám cháy

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, huấn luyện, trải nghiệm và diễn tập, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng chính quyền địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với sự cố cháy, nổ trong cộng đồng. Việc chú trọng thực hành, phát huy vai trò của lực lượng PCCC cơ sở và tăng cường phối hợp giữa các lực lượng góp phần chủ động xử lý tình huống ngay từ ban đầu, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, xây dựng môi trường học tập, làm việc và sinh hoạt an toàn.