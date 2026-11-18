ANTD.VN - Dù được nhiều cơ quan, ban ngành ghi nhận thành tích và khen thưởng nhưng Hoàng Văn Huấn (cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội) vẫn sẵn sàng nhận những đồng tiền bất chính để làm giả bệnh án cho cả trăm người chịu chế tài hình sự…

Nhận tiền “phù phép” bệnh trọng

Trong vụ án xảy ra Bệnh viện Phổi Hà Nội và một số địa phương, Viện Kiểm sát nhân dân TP Bắc Ninh đã ban hành cáo trạng truy tố 47 bị can. Trong số đó, Hoàng Văn Huấn (SN 1967, cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội) bị truy tố 2 tội danh là “Nhận hối lộ” và “Giả mạo trong công tác”.

Liên quan, 3 cựu nhân viên Bệnh viện Phổi Hà Nội là Lã Đức Mạnh, Đặng Việt Phong và Đoàn Đức Thiện cùng bị truy tố về tội “Giả mạo trong công tác”. 37 bị can khác bị truy tố về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, do sử dụng bệnh án giả để được giảm hoặc tạm hoãn thi hành án.

Cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội Hoàng Văn Huấn bị áp dụng biện pháp tố tụng.

Theo tài liệu truy tố, bị can Hoàng Văn Huấn (cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nọi) từng được Sở Y tế Hà Nội và UBND quận Hai Bà Trưng (cũ), Hà Nội nhiều năm chứng nhận “Người tốt việc tốt". Bị can cũng được Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen; Giám đốc Sở Y tế Hà Nội tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở và Giấy khen nhiều năm.

Ban chấp hành Tổng liên đoàn lao động Việt Nam từng tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn" cho bị can Huấn; Ban chấp hành công đoàn ngành Y tế Hà Nội nhiều năm tôn vinh cựu Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội là “Thầy thuốc tiêu biểu".

Dù luôn được các cấp, ngành ghi nhận và tôn vinh bằng các danh hiệu, chứng nhận nêu trên nhưng Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội Hoàng Văn Huấn vẫn bị cám dỗ bởi những đồng tiền bất chính. Bị can đã nhận tổng cộng hơn 1,1 tỷ đồng để lập hồ sơ bệnh án lao phổi giả cho nhiều bị can, bị cáo trong các vụ án hình sự.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2021- 2025, Hoàng Văn Huấn đã trực tiếp tham gia và chỉ đạo Lã Đức Mạnh (điều dưỡng), Đặng Việt Phong (bác sỹ) và Đoàn Đức Thiện (kỹ thuật viên) tạo lập các hồ sơ bệnh án lao phổi giả.

Trong đó, Mạnh tiếp nhận thông tin, hướng dẫn và đưa người có nhu cầu đi làm các thủ tục để lập hồ sơ giả, trực tiếp viết và ký giả nội dung phiếu sàng lọc, đánh giá tình trạng dinh dưỡng, phiếu theo dõi...

Qua rà soát hệ thống dữ liệu điện tử (EHC) của Bệnh viện Phổi Hà Nội, cơ sở y tế này có thông tin về thời gian đến khám, ra viện của 114 trường hợp do bị can Hoàng Văn Huấn kết luận mắc bệnh lao phổi nặng, kháng đa thuốc.

Tuy nhiên, kiểm tra hệ thống sổ sách theo dõi người bệnh điều trị tại Khoa Cấp cứu và Hội sức tích cực và Khoa Nội II không có tài liệu thể hiện 114 trường hợp nêu trên được tiếp nhận, điều trị lao phổi nặng, kháng đa thuốc tại khoa này.

Dễ dàng có được “bùa chú”…

Theo cáo trạng, ngày 14-6-2024, Nguyễn Hồng Nhật bị TAND quận Nam Từ Liêm (cũ), Hà Nội xét xử sơ thẩm và xử phạt 4 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Ngày 29-10-2024, TAND huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình (nay là TAND khu vực 16, tỉnh Phú Thọ) ra quyết định thi hành án phạt tù đối với Nhật.

Thời điểm đó, do chưa muốn đi chấp hành án phạt tù nên thông qua mối quan hệ quen biết với người đàn ông tên Hậu, Nhật đặt vấn đề nhờ Hậu giúp để được hoãn chấp hành án. Hậu cho Nhật biết muốn được hoãn chấp hành án phải làm hồ sơ bệnh án thể hiện mắc bệnh lao phổi, với chi phi 80 triệu đồng.

Nhật đồng ý và đưa cho Hậu số tiền trên, rồi được Hậu hướng dẫn đến Bệnh viện phối Hà Nội để làm bệnh án lao phổi già. Tháng 9-2024, Nhật đến Bệnh viện Phổi Hà Nội và được Lã Đức Mạnh (điều dưỡng của bệnh viện) đưa đi thực hiện các thủ tục để lập hồ sơ bệnh án lao phổi giả.

Sau đó, Nhật được nhận bản sao hồ sơ bệnh án thể hiện bị mắc bệnh lao phối nặng. Sau khi nhận bản sao hồ sơ bệnh án, Nhật làm đơn đề nghị hoãn chấp hành án phạt tù với lý do mắc bệnh lao phổi nặng, kèm theo bản sao hồ sơ bệnh án và gửi đến TAND khu vực 16, tỉnh Phú Thọ.

Đến ngày 8-11-2024, TAND khu vực 16, tỉnh Phú Thọ ra Quyết định hoãn thi hành án phạt tù đối với Nhật, thời hạn 12 tháng với lý do lao phổi kháng thuốc.

Một trường hợp khác cũng dùng tiền “chạy bệnh án” để được hoãn chấp hành án là Lương Thùy Linh. Tài liệu điều tra thể hiện, ngày 20-12-2024, Linh bị TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm, xử phạt 2 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Ngày 4-3-2025, TAND tỉnh Thái Bình (nay là TAND tỉnh Hưng Yên) ra Quyết định thi hành án phạt tù đối với Linh.

Do chưa muốn đi chấp hành án phạt tù nên thông qua mối quan hệ xã hội, Linh biết người đàn ông tên Thắng (chưa xác định được nhân thân, lai lịch chỉ biết làm việc trong ngành kiểm sát) đặt vấn đề nhờ ông Thắng giúp hoãn chấp hành án và được Thắng đồng ý.

Người đàn ông này sau đó hướng dẫn Linh đến Bệnh viện Phổi Hà Nội làm bệnh án để sử dụng làm căn cứ xin hoãn chấp hành án; đồng thời cho Linh số điện thoại của Lã Đức Mạnh để liên hệ.

Ngày 21-4-2025, Linh đến Bệnh viện Phổi Hà Nội và được Mạnh đưa đi thực hiện các thủ tục tại Bệnh viện để lập hồ sơ bệnh án lao phổi giả. Sau đó, Linh nhận được bản sao hồ sơ bệnh án và tự làm đơn đề nghị hoãn chấp hành án phạt tù với lý do mắc bệnh lao phổi nặng, kèm theo bản sao hồ sơ bệnh án gửi TAND tỉnh Hưng Yên đề nghị hoãn thi hành án.

Ngày 19-5-2025, TAND tỉnh Hưng Yên ra Quyết định hoãn chấp hành án phạt tù đối với Lương Thùy Linh, thời hạn 12 tháng với lý do lao phổi kháng thuốc.

Như vậy, Lương Thùy Linh đã 1 lần sử dụng tài liệu bệnh án lao phổi giả của Bệnh viện Phối Hà Nội nộp cho Tòa án để xin hoãn chấp hành án phạt tù và được ra Quyết định hoãn chấp hành án.