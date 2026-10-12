Hà Nội lấy ý kiến xử lý vi phạm tại 12 dự án chung cư

ANTD.VN -UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án liên quan đến các doanh nghiệp của ông Lê Thanh Thản.

Dự thảo đề xuất phân loại công trình để xem xét cho tồn tại, khắc phục có điều kiện hoặc buộc tháo dỡ.

Theo dự thảo, 12 dự án gồm CT6 Kiến Hưng; công trình hỗn hợp Đại Thanh; CT5 Tân Triều; khu nhà ở Xa La; CT11, CT12 tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ; các tòa VP3, VP5, VP6 và tổ hợp HH1, HH2, HH3, HH4 tại khu vực hồ Linh Đàm.

Các vi phạm chủ yếu là xây dựng sai quy hoạch, sai giấy phép, tăng số tầng, diện tích sàn, số căn hộ; chia nhỏ căn hộ, chuyển đổi công năng và bàn giao nhà khi chưa hoàn tất thủ tục pháp lý.

Thực tế, các dự án có 24.943 căn hộ, tăng 18.184 căn so với quy hoạch, gây áp lực lên hạ tầng và khiến nhiều người mua nhà chưa được cấp sổ hồng.

Hà Nội đánh giá các vi phạm đã kéo dài, trong khi cư dân sinh sống ổn định. Việc tháo dỡ toàn bộ, di dời trên diện rộng có thể ảnh hưởng đến an sinh và trật tự xã hội.

Dự thảo nhấn mạnh cơ chế xử lý đặc thù nhằm khắc phục hậu quả, tháo gỡ vướng mắc cho người dân, không phải "hợp thức hóa" vi phạm hay làm thay đổi hiệu lực các bản án, kết luận thanh tra.

Tổ hợp khu chung cư HH Linh Đàm

Theo dự thảo, các công trình được phân thành 3 nhóm.

Nhóm 1, được tồn tại theo hiện trạng: Công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, không có tranh chấp; bảo đảm an toàn chịu lực, phòng cháy chữa cháy, không ảnh hưởng công trình lân cận; đáp ứng yêu cầu hạ tầng, cảnh quan, chỉ giới và hành lang bảo vệ.

Nhóm 2, được tồn tại có điều kiện: Công trình chưa đáp ứng một số tiêu chí nhưng có thể khắc phục bằng giải pháp kỹ thuật, bổ sung hạ tầng, di dời cư dân hoặc chuyển đổi công năng.

Nhóm 3, bắt buộc tháo dỡ: Công trình không bảo đảm an toàn, không đáp ứng yêu cầu cảnh quan hoặc vi phạm chỉ giới, hành lang bảo vệ mà không thể khắc phục; nhà thấp tầng xây trên đất quy hoạch hạ tầng, quốc phòng, an ninh không thể điều chỉnh quy hoạch.

Trường hợp không thể tháo dỡ, thành phố có thể xem xét chuyển đổi công năng nhưng không làm tăng áp lực hạ tầng.

Với nhóm 1, phải di dời khỏi các diện tích vi phạm tại khối đế, tầng kỹ thuật, nhà sinh hoạt cộng đồng để hoàn trả công năng.

Với nhóm 2, nếu đã bổ sung hạ tầng nhưng vẫn vượt quy mô dân số, việc di dời được ưu tiên từ các diện tích vi phạm tại khối đế, tầng kỹ thuật, nhà sinh hoạt cộng đồng, sau đó đến căn hộ thuộc phần xây vượt tầng.

Đối với nhóm 3, phải di dời toàn bộ cư dân và tài sản.

Chủ đầu tư có trách nhiệm lập danh sách căn hộ, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tạm cư và chi trả toàn bộ chi phí di dời, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Người dân thuộc diện di dời có thể thỏa thuận nhận tiền bồi thường, đổi sang nhà ở tương đương tại dự án thương mại khác của chủ đầu tư hoặc mua, thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Đối với công trình được phép tồn tại, dự thảo yêu cầu chủ đầu tư khắc phục hậu quả tài chính, trong đó phải nộp lại khoản lợi bất hợp pháp.

Khoản tiền này được tính bằng diện tích sàn xây dựng vượt quy hoạch hoặc giấy phép, nhân với đơn giá xây dựng tại thời điểm đưa vào sử dụng, sau đó nhân 50%.

Nghĩa vụ tài chính về đất được xác định theo bảng giá đất nhân với hệ số tại thời điểm chấp thuận cho công trình tồn tại.

Sau khi hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính, chủ đầu tư phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Trường hợp chủ đầu tư đã nộp đủ tiền nhưng cố tình không nộp hồ sơ, người mua nhà có quyền trực tiếp đề nghị cơ quan chức năng cấp sổ hồng.