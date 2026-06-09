Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, đoàn viên Công đoàn

ANTD.VN - Những tình huống gần gũi với đời sống cùng cách hướng dẫn trực quan, sinh động từ đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP Hà Nội giúp cán bộ, đoàn viên Công đoàn An ninh Thủ đô nâng cao kiến thức, trang bị cho mình nhiều kỹ năng bổ ích.

Sáng 9-6-, Công an thành phố Hà Nội tổ chức chương trình tuyên truyền, tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) đối với cán bộ, đoàn viên Công đoàn Báo An ninh Thủ đô ngay tại trụ sở Tòa soạn, số 82 Lý Thường Kiệt (phường Cửa Nam).

Tham dự buổi tập huấn có Thượng tá Lương Đức Hải - Trưởng ban Công đoàn CATP; Trung tá Vũ Mạnh Hùng - Phó trưởng Ban biên tập, Chủ tịch Công đoàn An ninh Thủ đô; đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH CATP Hà Nội, cùng đông đảo cán bộ chiến sỹ, đoàn viên Công đoàn An ninh Thủ đô.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, cán bộ chiến sỹ, đoàn viên Công đoàn An ninh Thủ đô đã được nghe đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP Hà Nội phổ biến nhiều quy định pháp luật về PCCC và CNCH; trực tiếp tập huấn các kỹ năng xử lý khi xảy ra sự cố cháy nổ tại nơi làm việc, nhà ở; hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, sơ tán an toàn khi xảy ra cháy nổ; đồng thời giải đáp một số thắc mắc từ thực tiễn.

Những tình huống gần gũi với đời sống cùng cách hướng dẫn trực quan, sinh động từ đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP Hà Nội đã giúp cán bộ, đoàn viên Công đoàn An ninh Thủ đô nâng cao kiến thức, trang bị cho mình nhiều kỹ năng bổ ích.

Chương trình tập huấn do Công đoàn CATP Hà Nội chủ trì tổ chức nhằm trang bị đến công nhân, người lao động những kiến thức cơ bản về công tác PCCC và CNCH, đồng thời là hoạt động thiết thực hưởng ứng kỷ niệm 140 năm ngày Quốc tế lao động, và các hoạt động chào mừng Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026.