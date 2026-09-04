Chủ đầu tư dự án khu du lịch quốc tế Đồi Rồng thua lỗ, gánh nợ hàng chục nghìn tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm 2026, CTCP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương (chủ đầu tư Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng thuộc hệ sinh thái Geleximco) ghi nhận kết quả kinh doanh đảo chiều khi lỗ hơn 96 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn có lãi hơn 226 tỷ đồng. Cùng thời điểm, doanh nghiệp tiếp tục duy trì quy mô nợ ở mức rất cao, với dư nợ phải trả gấp gần 8,8 lần vốn chủ sở hữu.

Chủ đầu tư Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng của tập đoàn Geleximco báo lỗ gần 100 tỷ đồng.

Theo báo cáo tình hình tài chính định kỳ, lợi nhuận trước thuế và sau thuế của Vạn Hương trong nửa đầu năm 2026 đều âm hơn 96,3 tỷ đồng. Một năm trước, doanh nghiệp lần lượt đạt gần 244 tỷ đồng và hơn 226,4 tỷ đồng lợi nhuận ở hai chỉ tiêu này. Như vậy, lợi nhuận sau thuế đã giảm hơn 322 tỷ đồng chỉ trong vòng một năm, chuyển từ có lãi sang thua lỗ.

Sự đảo chiều này kéo các chỉ số sinh lời của doanh nghiệp xuống dưới 0. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) giảm từ 0,78% xuống -0,33%, trong khi ROE cũng chuyển từ mức 7,48% sang -3,18%.

Trong khi hiệu quả kinh doanh suy giảm, quy mô vốn chủ sở hữu của Vạn Hương gần như không thay đổi. Tại ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu đạt hơn 3.026 tỷ đồng, tương đương mức 3.027 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025. Vốn đầu tư của chủ sở hữu là 3.000 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm gần 23,6 tỷ đồng, so với mức âm khoảng 22,5 tỷ đồng một năm trước.

Đáng chú ý, tổng nợ phải trả lại tiếp tục tăng. Cuối tháng 6, khoản nợ này lên hơn 26.579 tỷ đồng, cao hơn gần 549 tỷ đồng so với cùng kỳ. Với mức vốn chủ sở hữu chỉ hơn 3.000 tỷ đồng, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Vạn Hương tăng từ 8,6 lần lên 8,78 lần. Hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản duy trì ở mức 0,9 lần.

Động lực chính khiến áp lực nợ gia tăng đến từ trái phiếu. Dư nợ vay từ phát hành trái phiếu của Vạn Hương tại cuối tháng 6/2026 đạt hơn 10.840 tỷ đồng, tăng khoảng 1.287 tỷ đồng, tương đương 13,5% so với mức 9.553 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Toàn bộ số dư này đến từ các trái phiếu chào bán riêng lẻ trên thị trường trong nước, khiến hệ số dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu tăng từ 3,16 lần lên 3,58 lần.

Ở chiều ngược lại, dư nợ vay ngân hàng giảm hơn 300 tỷ đồng, từ gần 1.788 tỷ đồng xuống khoảng 1.484 tỷ đồng sau một năm. Tuy nhiên, việc giảm vay ngân hàng không giúp các chỉ số thanh khoản cải thiện. Hệ số thanh toán ngắn hạn giảm từ 1,66 lần xuống 1,14 lần, còn hệ số thanh toán nhanh giảm từ 0,59 lần xuống chỉ 0,34 lần.

Đáng chú ý hơn, khả năng đáp ứng chi phí lãi vay suy giảm mạnh. Hệ số khả năng thanh toán lãi vay của Vạn Hương từ mức 2,66 lần trong cùng kỳ năm 2025 giảm xuống chỉ còn 0,42 lần trong 6 tháng đầu năm nay. Đây là một trong những chỉ dấu đáng chú ý khi đặt kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bên cạnh quy mô nợ đang duy trì ở mức cao.

CTCP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương được thành lập tháng 1/2010, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và thuộc hệ sinh thái Geleximco. Doanh nghiệp là chủ đầu tư Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng tại phường Vạn Hương, TP Hải Phòng. Dự án có quy mô khoảng 480 ha, với tổng mức đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng.